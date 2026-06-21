In Sachen Torjubel kann sich Deniz Undav von Roger Milla noch so einiges abschauen. Der damals 38-Jährige avancierte bei Kameruns sensationellem Viertelfinaleinzug bei der WM 1990 zum Inbegriff des Superjokers und gleichzeitig gewissermaßen zum Erfinder des choreografierten Torjubels: Zur Feier seiner Treffer tanzte er stets mit schwingenden Hüften um Italiens Eckfahnen.
Nach dem Joker-Doppelpack gegen die Elfenbeinküste: Julian Nagelsmann darf bei Deniz Undav jetzt nicht schwach werden!
Fünf Scorerpunkte sammelte Milla damals als Joker. Das war lange alleiniger WM-Rekord, doch dann kam Deniz. Ein Tor und zwei Assists gegen Curacao, zwei Tore gegen die Elfenbeinküste. Rekord eingestellt in exakt 56 Einsatzminuten.
In seinem bis dato größten Moment zeigte Undav kein Tänzchen oder irgendeinen anderen besonderen Jubel. Nach dem Siegtreffer gegen die Elfenbeinküste tief in der Nachspielzeit schien es so, als wüsste er gar nicht, wohin mit sich. Erst breitete er die Arme aus, dann zeigte er mit seinem rechten Zeigefinger an, dass keine Abseitsstellung vorlag, trabte ein bisschen rückwärts und dann waren sämtliche Jubel-Überlegungen auch schon obsolet, weil sich der ganze wie wild heranstürmende deutsche Kader auf ihn stürzte.
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Deniz Undav ist eine Waffe, über die keine andere Nation verfügt
Nach einem lange enttäuschenden Auftritt des DFB-Teams machte Undav mit seinem späten Doppelpack gegen die Elfenbeinküste den Unterschied. Deutschland steht dadurch erstmals seit dem Titelgewinn 2014 in der K.o.-Runde einer WM und dank Ecuadors Patzer gegen Curacao sogar vorzeitig als Gruppensieger fest.
Schon nach seinen drei Joker-Scorerpunkten beim 7:1 zum Auftakt gegen Curacao wurde diskutiert, ob sich Undav nicht vielleicht einen Startplatz verdient hätte. Spätestens nach seinem Auftritt gegen die deutlich stärkere Elfenbeinküste ist diese Frage beantwortet: Ja, den hätte er sich ganz ohne Zweifel verdient. Undav selbst wich Nachfragen dazu in Toronto aus, Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte: "Das ist absolut im Bereich des Möglichen."
Gerade wegen seiner neuerlichen Joker-Gala sollte Nagelsmann jetzt aber erst recht nicht schwach werden. Mit dem 29-jährigen Stuttgarter hat der Bundestrainer ganz unabhängig von Spielständen einen garantierten Hoffnungsträger in der Hinterhand. Die Fans feierten ihn gegen die Elfenbeinküste schon vor seiner Einwechslung mit Sprechchören. Kommt Undav auf den Platz, geht automatisch ein Ruck durch die deutsche Mannschaft. Gleichzeitig wissen selbstverständlich auch die Gegner Bescheid über seine beeindruckenden Statistiken.
Undav würde sicherlich auch in der Startelf helfen - ist als Joker aber eine Waffe, über die keine andere Nation verfügt. Dieser Waffe sollte sich Nagelsmann nicht berauben.
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DFB-Team: Julian Nagelsmann sollte Leroy Sane jetzt auf die Bank setzen
Superjoker Undav, der späte Sieg und die insgesamt beeindruckende Mentalität der Mannschaft dürfen aber nicht über die lange enttäuschende Vorstellung gegen die Elfenbeinküste hinwegtäuschen. Defensiv präsentierte sich das DFB-Team wiederholt wackelig, offensiv lange uninspiriert.
Sehr gelegen dürfte Nagelsmann kommen, dass seine Mannschaft nun schon vor dem dritten Vorrundenspiel als Gruppensieger feststeht. Gegen Ecuador kann sie sich ohne Druck weiter finden. Insofern wäre es ratsam, nicht allzu viel zu rotieren und vor allem die drei wegen ihres Stellenwerts und Talents völlig unumstrittenen Offensivspieler Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz gemeinsam in der Startelf zu belassen.
Gleichzeitig würde es Sinn ergeben, auf dem rechten Flügel eine Alternative zum höchst polarisierenden und gegen die Elfenbeinküste offensiv erneut enttäuschenden Leroy Sane zu testen. Mit dem Vorwand der sportlichen Bedeutungslosigkeit des Ecuador-Spiels kann ihn Nagelsmann trotz aller Treue und aller Lobhudeleien für seine Defensivarbeit sogar gesichtswahrend aus der Startelf nehmen - und schauen, wie sich dort beispielsweise Jamie Leweling macht.