Nach dem Joker-Doppelpack gegen die Elfenbeinküste: Julian Nagelsmann darf bei Deniz Undav jetzt nicht schwach werden!

Nach einem lange enttäuschenden Auftritt des DFB-Teams machte Undav mit seinem späten Doppelpack gegen die Elfenbeinküste den Unterschied. Deutschland steht dadurch erstmals seit dem Titelgewinn 2014 in der K.o.-Runde einer WM und dank Ecuadors Patzer gegen Curacao sogar vorzeitig als Gruppensieger fest.

Schon nach seinen drei Joker-Scorerpunkten beim 7:1 zum Auftakt gegen Curacao wurde diskutiert, ob sich Undav nicht vielleicht einen Startplatz verdient hätte. Spätestens nach seinem Auftritt gegen die deutlich stärkere Elfenbeinküste ist diese Frage beantwortet: Ja, den hätte er sich ganz ohne Zweifel verdient. Undav selbst wich Nachfragen dazu in Toronto aus, Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte: "Das ist absolut im Bereich des Möglichen."

Gerade wegen seiner neuerlichen Joker-Gala sollte Nagelsmann jetzt aber erst recht nicht schwach werden. Mit dem 29-jährigen Stuttgarter hat der Bundestrainer ganz unabhängig von Spielständen einen garantierten Hoffnungsträger in der Hinterhand. Die Fans feierten ihn gegen die Elfenbeinküste schon vor seiner Einwechslung mit Sprechchören. Kommt Undav auf den Platz, geht automatisch ein Ruck durch die deutsche Mannschaft. Gleichzeitig wissen selbstverständlich auch die Gegner Bescheid über seine beeindruckenden Statistiken.

Undav würde sicherlich auch in der Startelf helfen - ist als Joker aber eine Waffe, über die keine andere Nation verfügt. Dieser Waffe sollte sich Nagelsmann nicht berauben.