Am Montag lud der 19-jährige Offensivspieler vom 1. FC Köln auf seinem TikTok-Account eine Galerie mit einigen Bildern von sich im DFB-Dress hoch. Darunter schrieb er zunächst "Hat sich das gelohnt?" inklusive einiger nachdenklichen Emojis.
Nach blamablem Aus bei der WM: Seitenhieb von Said El Mala gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann?
Viele deuteten den Post als klaren Gruß an Nagelsmann, welcher El Mala trotz starker Leistungen im Trikot des Effzeh in der zurückliegenden Saison nicht in seinen 26-Mann-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko berufen hatte.
Der Bundestrainer begründete dies mit nicht ausreichender Spielzeit des 19-Jährigen unter Kölns Ex-Trainer Lukas Kwasniok sowie dem aus seiner Sicht zu unausgeprägten Defensivverhalten El Malas. "Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann Anfang März klar.
Selbst nach der verletzungsbedingten WM-Absage von Bayern Münchens Lennart Karl, als viele mit einer Nach-Nominierung El Malas rechneten, überging der DFB-Coach den 19-Jährigen und berief stattdessen Leipzigs Assan Ouedraogo in sein Aufgebot.
Nur kurze Zeit nach Online-Gang des Posts war El Malas Caption in dieser Form nicht mehr vorzufinden - offensichtlich hatte sie der Kölner als Reaktion auf die Aufregung gelöscht.
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Hartnäckige Transfergerüchte um El Mala
Deutschland war ohne El Mala am Montagabend bei der WM überraschend im Sechzehntelfinale an Außenseiter Paraguay gescheitert. Gegen die Südamerikaner kam die DFB-Elf nach 120 Minuten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, im Elfmeterschießen scheiterten schließlich Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah vom Punkt.
Ein ereignisloser Sommer war es aus El Malas Sicht bislang dennoch nicht, schließlich halten sich hartnäckige Wechselgerüchte um den 19-Jährigen. Der FC Liverpool soll ihn nach der vermeintlichen Absage von Yan Diomande als Wunschspieler für die Offensive auserkoren haben. Davor signalisierten auch Brighton & Hove Albion und der FC Brentford Interesse an einem Transfer.
Aufgrund des noch bis 2030 laufenden Vertrages beim 1. FC Köln, der dem Vernehmen nach auch keine Ausstiegsklausel besitzen soll, fordern die Domstädter rund 50 Millionen Euro Ablöse für den Youngster.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".