Nach blamablem Aus bei der WM: Seitenhieb von Said El Mala gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann?

Viele deuteten den Post als klaren Gruß an Nagelsmann, welcher El Mala trotz starker Leistungen im Trikot des Effzeh in der zurückliegenden Saison nicht in seinen 26-Mann-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko berufen hatte.

Der Bundestrainer begründete dies mit nicht ausreichender Spielzeit des 19-Jährigen unter Kölns Ex-Trainer Lukas Kwasniok sowie dem aus seiner Sicht zu unausgeprägten Defensivverhalten El Malas. "Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann Anfang März klar.

Selbst nach der verletzungsbedingten WM-Absage von Bayern Münchens Lennart Karl, als viele mit einer Nach-Nominierung El Malas rechneten, überging der DFB-Coach den 19-Jährigen und berief stattdessen Leipzigs Assan Ouedraogo in sein Aufgebot.

Nur kurze Zeit nach Online-Gang des Posts war El Malas Caption in dieser Form nicht mehr vorzufinden - offensichtlich hatte sie der Kölner als Reaktion auf die Aufregung gelöscht.