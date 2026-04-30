Nicolas Jackson kehrt im Sommer vorerst zum FC Chelsea zurück. Beim Klub aus London erhofft man sich aber dem Vernehmen nach weiter einen erkauf des Sürmers. Wie The Athletic berichtet, haben die Blues dem noch bis Saisonende an den FC Bayern München verliehenen Stürmer ein gigantisches Preisschild von knapp 70 Millionen Euro verpasst.
Nach Aus in in München: FC Chelsea ruft Mega-Ablöse für Bayerns Leihgabe Nicolas Jackson auf!
Chelsea hatte Jackson vergangenen Sommer nach München verliehen, wo er seine Rolle als Backup von Torjäger Harry Kane zumindest in den vergangenen Wochen durchaus zufriedenstellend ausfüllte. Dennoch hat der Senegalese keine Zukunft in München, das hat jüngst auch schon Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl bestätigt. Jackson werde die Säbener Straße mit Ablauf der Spielzeit wieder verlassen, sagte er.
Bayern hatte für Jacksons einjährige Leihe eine ungewöhnlich hohe Gebühr von 16,5 Millionen Euro an Chelsea bezahlt. Für weitere 65 Millionen Euro hätte der deutsche Rekordmeister den 24-Jährigen fest verpflichten können.
- AFP
Nicolas Jackson könnte womöglich auch noch zweite Chance bei Chelsea bekommen
Bei Chelsea, das für ihn 2023 37 Millionen Euro Ablöse an den FC Villarreal überwiesen hatte, steht Jackson noch bis 2033 unter Vertrag. Auch aufgrund der noch sehr langen Restlaufzeit des Arbeitspapiers sehen die Blues in den angesetzten 70 Millionen Euro einen angemessenen Preis für Jackson, der für Bayern bisher in rund 1.150 Einsatzminuten immerhin auf zehn Tore und vier Assists kam.
Laut The Athletic ist indes noch unklar, ob Chelsea Jackson im Sommer verkauft oder dem senegalesischen Nationalspieler eine zweite Bewährungschance gibt. Das hängt auch davon ab, inwieweit der neue Trainer der Londoner mit Jackson plant. Liam Rosenior, der erst im Januar auf Enzo Maresca gefolgt war, ist vor kurzem bereits wieder entlassen worden. Bis Saisonende steht interimsmäßig der vorherige Co-Trainer Calum McFarlane an der Seitenlinie - wer danach übernimmt, ist offen. Als Wunschkandidat gilt der frühere Weltklassespieler Cesc Fabregas, der einst als Profi viereinhalb Jahre lang für Chelsea aktiv war und derzeit mit Como in der Serie A für Furore sorgt.
Interesse von zwei italienischen Giganten an Nicolas Jackson
Sollte Chelsea letztlich einen Verkauf Jacksons anpeilen, könnte das angesichts der sehr hohen Preisvorstellung ein kompliziertes Unterfangen werden. The Athletic zufolge würde man sich daher gegebenenfalls auch auf eine erneute Leihe Jacksons inklusive Kaufoption oder Kaufpflicht einlassen.
Interesse an Jackson wurde zuletzt allen voran den beiden italienischen Schwergewichten Juventus Turin und AC Mailand nachgesagt. Für Chelsea hatte der Angreifer in den zwei Jahren vor seiner Leihe nach München insgesamt 81 Spiele absolviert, dabei 30 Tore erzielt und zwölf Assists geliefert.
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Nicolas Jackson: Seine Leistungsdaten bei Bayern München
Spiele
30
Einsatzminuten
1.152
Tore
10
Assists
4
Gelbe Karten
1
Rote Karten
1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.