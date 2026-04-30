Nach Aus in in München: FC Chelsea ruft Mega-Ablöse für Bayerns Leihgabe Nicolas Jackson auf!

Bei Chelsea, das für ihn 2023 37 Millionen Euro Ablöse an den FC Villarreal überwiesen hatte, steht Jackson noch bis 2033 unter Vertrag. Auch aufgrund der noch sehr langen Restlaufzeit des Arbeitspapiers sehen die Blues in den angesetzten 70 Millionen Euro einen angemessenen Preis für Jackson, der für Bayern bisher in rund 1.150 Einsatzminuten immerhin auf zehn Tore und vier Assists kam.

Laut The Athletic ist indes noch unklar, ob Chelsea Jackson im Sommer verkauft oder dem senegalesischen Nationalspieler eine zweite Bewährungschance gibt. Das hängt auch davon ab, inwieweit der neue Trainer der Londoner mit Jackson plant. Liam Rosenior, der erst im Januar auf Enzo Maresca gefolgt war, ist vor kurzem bereits wieder entlassen worden. Bis Saisonende steht interimsmäßig der vorherige Co-Trainer Calum McFarlane an der Seitenlinie - wer danach übernimmt, ist offen. Als Wunschkandidat gilt der frühere Weltklassespieler Cesc Fabregas, der einst als Profi viereinhalb Jahre lang für Chelsea aktiv war und derzeit mit Como in der Serie A für Furore sorgt.