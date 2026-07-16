Bei Jude Bellingham regierte am Mittwochabend im Mercedes-Benz-Stadium von Atlanta gleich mehrfach der Frust.
Nach Argentiniens Ausgleich gegen England: Jude Bellingham stellt seine Unzufriedenheit mit einem Mitspieler offen zur Schau
Nicht nur, dass er nach der 1:2-Niederlage der englischen Nationalmannschaft im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien dem jubelnden Albiceleste-Reservisten Valentin Barco eine Schelle an den Hinterkopf verpasste, TV-Kameras fingen außerdem seine Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleich des Titelverteidigers ein. Und da ist Bellingham offensichtlich nicht zufrieden mit seinem Keeper Jordan Pickford.
Die Argentinier egalisierten in Minute 85 durch einen Distanzschuss von Enzo Fernandez die englische Führung. Im Anschluss an eine Ecke hatte der Chelsea-Star am Sechzehner zu viel Platz und traf per Rechtsschuss aus halbrechter Position ins linke obere Eck. Bellingham selbst versuchte noch zu blocken und warf sich in die Schussbahn, kam jedoch zu spät.
Nachdem auch Pickford sich vergeblich gestreckt hatte und das Leder hinter ihm eingeschlagen war, jammerte Bellingham: "Der Ball geht in die Mitte des Tores!" Tatsächlich landete Fernandez' Schuss nicht im Winkel oder nahe des Pfostens, komplett zentral kam er aber auch nicht auf Pickfords Kasten. Trotzdem sah es zum Beispiel der englische Ex-Nationalspieler Gary Neville wie Bellingham. Der ehemalige Kapitän von Manchester United urteilte: "Der Ball ging nicht einmal in die Ecke. Den muss er halten."
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Bellingham über Zoff mit Messi: "Bin mir sicher, dass alle das Thema aufbauschen werden"
Bellinghams Frustaktion Nummer drei war ein Scharmützel mit Argentiniens Superstar Lionel Messi. Beiden gerieten im Mittelfeld aneinander. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, an dessen Ende der mehrfache Weltfußballer bemerkenswert dreinschaute und das viele Fans auf Social Media als Initialzündung für Messis Zwei-Assist-Gala in der Schlussphase werten.
Der ehemalige Dortmunder sagte dazu später: "Das Gespräch mit Messi? Eigentlich haben wir über ein Foul diskutiert. Es war nichts Schlimmes. Ich bin mir sicher, dass alle das Thema aufbauschen werden, aber es war wirklich nichts." Weiter schilderte er: "Ich dachte, es gab vorher ein Foul, und er sagte: 'Und was ist mit dem, das an mir begangen wurde?' Und ich sagte: 'Du bist stark genug, das wegzustecken.'" Immerhin sei es aber "ein Privileg" gewesen, "gegen einen der Besten zu spielen."
Dass England den großen Traum vom Titelgewinn abhaken muss, lag auch daran, dass Bellingham nach Doppelpacks in Achtel- und Viertelfinale gegen Argentinien blass blieb. Bemerkenswert: Er und Torjäger Harry Kane, die zweite Lebensversicherung der Three Lions, brachten laut Opta gemeinsam keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum zustande.
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