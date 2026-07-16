Nach Argentiniens Ausgleich gegen England: Jude Bellingham stellt seine Unzufriedenheit mit einem Mitspieler offen zur Schau

Nicht nur, dass er nach der 1:2-Niederlage der englischen Nationalmannschaft im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien dem jubelnden Albiceleste-Reservisten Valentin Barco eine Schelle an den Hinterkopf verpasste, TV-Kameras fingen außerdem seine Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleich des Titelverteidigers ein. Und da ist Bellingham offensichtlich nicht zufrieden mit seinem Keeper Jordan Pickford.

Die Argentinier egalisierten in Minute 85 durch einen Distanzschuss von Enzo Fernandez die englische Führung. Im Anschluss an eine Ecke hatte der Chelsea-Star am Sechzehner zu viel Platz und traf per Rechtsschuss aus halbrechter Position ins linke obere Eck. Bellingham selbst versuchte noch zu blocken und warf sich in die Schussbahn, kam jedoch zu spät.

Nachdem auch Pickford sich vergeblich gestreckt hatte und das Leder hinter ihm eingeschlagen war, jammerte Bellingham: "Der Ball geht in die Mitte des Tores!" Tatsächlich landete Fernandez' Schuss nicht im Winkel oder nahe des Pfostens, komplett zentral kam er aber auch nicht auf Pickfords Kasten. Trotzdem sah es zum Beispiel der englische Ex-Nationalspieler Gary Neville wie Bellingham. Der ehemalige Kapitän von Manchester United urteilte: "Der Ball ging nicht einmal in die Ecke. Den muss er halten."