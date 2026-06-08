Die Nachfolge von Stürmer Dusan Vlahovic bei Juventus Turin ist offenbar geklärt. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano ist die Wahl auf Alexander Sörloth von Atletico Madrid gefallen. Allerdings stünde noch eine Einigung über die Ablösemodalitäten zwischen beiden Klubs noch aus.
Nach Abschied von Dusan Vlahovic: Löst dieser Ex-Bundesliga-Star das Stürmer-Problem von Juventus Turin?
Sörloth unter Simeone bei Atletico kein Stammspieler
Der frühere Stürmer von RB Leipzig, der 2024 für 32 Millionen Euro von Real Sociedad nach Madrid gewechselt war, erzielte in 107 Pflichtspielen 44 Treffer für die Colchoneros. Den Status des unangefochtenen Stammspielers erreichte er unter Trainer Diego Simeone jedoch nie.
Juve reagiert damit auf den bevorstehenden Abgang von Dusan Vlahovic, dessen auslaufender Vertrag dem Vernehmen nach nicht verlängern wird. Der einstige 85-Millionen-Euro-Mann und die Alte Dame hatten sich in zähen Verhandlungen nicht auf ein für beide Seiten zufriedenstellendes Gehalt einigen können. Nun kann sich der 26-Jährige einem neuen Klub ablösefrei anschließen. Zuletzt hatten sich Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern München und Barcelona gehalten.
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Juve: Keine Champions League - und keine funktionierenden Stürmer
Sörloth hat bei Atletico indes noch einen Vertrag bis 2028. Dementsprechend dürfte eine Verpflichtung des 30-Jährigen nicht günstig werden. Nach dem enttäuschenden sechsten Platz in der abgelaufenen Saison, wodurch man die angepeilte Champions-League-Qualifikation krachend verpasste, herrscht in jedem Fall Bedarf im Angriff Turins.
Zumal weder Jonathan David (acht Tore, fünf Assists) noch Lois Openda (zwei Treffer) zu überzeugen wusste. Letzterer wird aufgrund einer Kaufpflicht - Juve musste unter den ersten zehn Teams der Serie A landen - trotz seiner mickrigen Ausbeute dennoch für über 40 Millionen Euro von Sörloths Ex-Verein RB Leipzig fest verpflichtet. Gleichzeitig gibt es schon wieder Spekulationen über einen Abgang des Belgiers. Auch Eintracht Frankfurt soll angeblich über einen Transfer nachdenken.
Leistungsdaten und Statistiken von Alexander Sörloth in der vergangenen Saison
Spiele 54 Tore 20 Assists 1