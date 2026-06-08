Nach Abschied von Dusan Vlahovic: Löst dieser Ex-Bundesliga-Star das Stürmer-Problem von Juventus Turin?

Der frühere Stürmer von RB Leipzig, der 2024 für 32 Millionen Euro von Real Sociedad nach Madrid gewechselt war, erzielte in 107 Pflichtspielen 44 Treffer für die Colchoneros. Den Status des unangefochtenen Stammspielers erreichte er unter Trainer Diego Simeone jedoch nie.

Juve reagiert damit auf den bevorstehenden Abgang von Dusan Vlahovic, dessen auslaufender Vertrag dem Vernehmen nach nicht verlängern wird. Der einstige 85-Millionen-Euro-Mann und die Alte Dame hatten sich in zähen Verhandlungen nicht auf ein für beide Seiten zufriedenstellendes Gehalt einigen können. Nun kann sich der 26-Jährige einem neuen Klub ablösefrei anschließen. Zuletzt hatten sich Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern München und Barcelona gehalten.