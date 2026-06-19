Nach Abschied vom BVB: Klub aus der Premier League interessiert sich angeblich für Julian Brandt

Für die Dortmunder erzielte er in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 jedoch "nur" einen großen Titel mit den Schwarzgelben. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Brandt die ultimative Titel-Krönung mit dem BVB jeweils verwehrt.

In den vergangenen Wochen war der Mittelfeldspieler mit einer Vielzahl von Klubs in Verbindung gebracht worden. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtete kürzlich, dass Brandt bei der AS Roma auf dem Zettel stehe, wo mit Donyell Malen ein ehemaliger Mitspieler kräftig die Werbetrommel gerührt haben soll. Darüber hinaus war Atletico Madrid großes Interesse nachgesagt worden.

Auch ein Verbleib innerhalb der Bundesliga ist keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt bei Sky kurz vor Saisonende: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.