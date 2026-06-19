Einem Bericht der Yorkshire Evening Post zeigt Leeds United Interesse an einer Verpflichtung des 30-jährigen offensiven Mittelfeldspielers.
Nach Abschied vom BVB: Klub aus der Premier League interessiert sich angeblich für Julian Brandt
Leeds United steckt sich offenbar höhere Ziele
Demnach suche der LUFC im bevorstehenden Transferfenster gezielt nach Verstärkungen für die Offensive und habe dabei Brandt als mögliche Verstärkung ausgemacht.
Leeds war erst vor einem Jahr der Wiederaufstieg in die Premier League geglückt. Nach erfolgreichem Klassenerhalt in der vergangenen Saison soll der Blick in den kommenden Jahren wieder in die oberen Tabellenregionen gehen, weshalb Brandt als erfahrener Spieler eine wertvolle Unterstützung sein könnte.
Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der 30-Jährige nach seinem Aus beim BVB ablösefrei zu haben ist. Brandt und Dortmund hatten sich nach sieben gemeinsamen Jahren darauf verständigt, den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.
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Julian Brandt bei einigen Klubs auf dem Zettel
Für die Dortmunder erzielte er in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 jedoch "nur" einen großen Titel mit den Schwarzgelben. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Brandt die ultimative Titel-Krönung mit dem BVB jeweils verwehrt.
In den vergangenen Wochen war der Mittelfeldspieler mit einer Vielzahl von Klubs in Verbindung gebracht worden. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtete kürzlich, dass Brandt bei der AS Roma auf dem Zettel stehe, wo mit Donyell Malen ein ehemaliger Mitspieler kräftig die Werbetrommel gerührt haben soll. Darüber hinaus war Atletico Madrid großes Interesse nachgesagt worden.
Auch ein Verbleib innerhalb der Bundesliga ist keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt bei Sky kurz vor Saisonende: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.