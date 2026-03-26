Nach 95-Millionen-Transfer zu PSG: Ex-Eintracht-Frankfurt-Stürmer Kolo Muani plant offenbar nächsten Vereinswechsel

Um eine Verpflichtung Kolo Muanis finanzieren zu können, müsste die Alte Dame aber zunächst Transfereinnahmen generieren. Die Zeitung spekuliert, dass es deshalb auch zu einem Tausch kommen könnte: Kolo Muani nach Turin und im Gegenzug Juve-Angreifer Jonathan David zu Paris Saint-Germain.

Kolo Muani soll einem Transfer zum italienischen Rekordmeister bereits zugesagt haben - und das ist keine Überraschung. Seine mit Abstand beste Zeit seit seinem Abgang von Eintracht Frankfurt hatte er in dem halben Jahr, in dem er das Trikot der Bianconeri trug. In wettbewerbsübergreifend 22 Spielen schoss er zehn Tore, darüber hinaus bereitete er drei weitere Treffer vor.