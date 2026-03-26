Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schreibt, soll der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt mit dem Gedanken liebäugeln, zu Juventus Turin zurückzukehren, wohin er zwischen Januar und Juli 2025 schon einmal ausgeliehen war.
Nach 95-Millionen-Transfer zu PSG: Ex-Eintracht-Frankfurt-Stürmer Kolo Muani plant offenbar nächsten Vereinswechsel
Um eine Verpflichtung Kolo Muanis finanzieren zu können, müsste die Alte Dame aber zunächst Transfereinnahmen generieren. Die Zeitung spekuliert, dass es deshalb auch zu einem Tausch kommen könnte: Kolo Muani nach Turin und im Gegenzug Juve-Angreifer Jonathan David zu Paris Saint-Germain.
Kolo Muani soll einem Transfer zum italienischen Rekordmeister bereits zugesagt haben - und das ist keine Überraschung. Seine mit Abstand beste Zeit seit seinem Abgang von Eintracht Frankfurt hatte er in dem halben Jahr, in dem er das Trikot der Bianconeri trug. In wettbewerbsübergreifend 22 Spielen schoss er zehn Tore, darüber hinaus bereitete er drei weitere Treffer vor.
Kolo Muani enttäuscht bei PSG und Tottenham
Im Sommer 2023 war der 27-jährige Franzose für 95 Millionen Euro von der SGE nach Paris gewechselt, erfüllte die hohen Erwartungen an ihn dort aber nicht. Nach eineinhalb Jahren wurde er zu Juve in die Serie A ausgeliehen, es folgte ein weiteres Leihgeschäft zu Tottenham Hotspur.
In London läuft Kolo Muani seiner Form hinterher. Zwar kommt er bei den Spurs zu regelmäßiger Spielzeit, seine Zahlen lassen aber zu wünschen übrig. Gerade einmal ein Tor und eine Vorlage steuerte er in 23 Einsätzen in der Premier League bei. In Paris besitzt er noch einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.
Randal Kolo Muani: Seine Leistungsdaten 25/26
Wettbewerb
Spiele
Tore
Assists
Einsatzminuten
Premier League
23
1
1
1.235
Champions League
9
4
2
450
FA Cup
1
0
1
59
League Cup
1
0
0
25
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".