Nach 48 Jahren genau drei Tage besser: PSV Eindhoven bricht beim Gewinn des Meistertitels Rekord

Nach 29 Spieltagen liegt Eindhoven 17 Punkte vor Feyenoord, einen Zähler dahinter folgt das Überraschungsteam NEC Nijmegen. Rekordmeister Ajax Amsterdam ist vor dem Ende einer enttäuschenden Spielzeit nur Fünfter.

Allein der Zeitpunkt ist eine neue Bestmarke, die mit den meisten verbleibenden Spielen hält weiterhin AZ Alkmaar. Im Jahr 1981 hatte sich Alkmaar sieben Spieltage vor dem Ende den Titel gesichert.