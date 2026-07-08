Lediglich beim Vorliegen einer Offerte eines international spielenden Spitzenklubs aus dem obersten Regal würde die Familie ins Grübeln kommen. Intern verorten die Verantwortlichen des Bundesligisten diese Kategorie bei Vereinen wie dem FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, dem FC Liverpool oder Aston Villa.

Da konkrete Angebote dieser Kaliber derzeit nicht vorliegen, deutet alles auf ein weiteres Jahr im Rheinland hin. Selbst Brighton & Hove Albion, das lange Zeit als favorisierte Option des El-Mala-Lagers galt, dürfte mit einem geplanten letzten Vorstoß scheitern. Zwar möchte Trainer Fabian Hürzeler seinen persönlichen Draht zum 19-Jährigen nutzen, die Erfolgsaussichten der Südengländer gelten jedoch weiterhin als gering.