Said El Mala steht beim 1. FC Köln offenbar vor dem Verbleib. Wie die Sport Bild berichtet, erteilte die Mutter und Beraterin des Offensivjuwels den Interessenten aus England eine Absage. Ausgangspunkt für das klare Signal der Spielerseite war demnach eine erneute Anfrage von Newcastle United Ende Juni. Die Magpies hatten sich bereits im Frühjahr eine Absage eingehandelt. Da Sabrina El Mala momentan keinerlei Verhandlungen und Gespräche führen möchte, kontaktierten die Engländer direkt die Kölner Klubführung, um die grundsätzliche Wechselbereitschaft auszuloten. Die Antwort fiel eindeutig aus: In diesem Sommer soll es keinen Wechsel auf die Insel geben.
Muss sich der 1. FC Köln von einem Transferhammer verabschieden? Neue Entwicklungen im Poker um Said El Mala
Lediglich beim Vorliegen einer Offerte eines international spielenden Spitzenklubs aus dem obersten Regal würde die Familie ins Grübeln kommen. Intern verorten die Verantwortlichen des Bundesligisten diese Kategorie bei Vereinen wie dem FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, dem FC Liverpool oder Aston Villa.
Da konkrete Angebote dieser Kaliber derzeit nicht vorliegen, deutet alles auf ein weiteres Jahr im Rheinland hin. Selbst Brighton & Hove Albion, das lange Zeit als favorisierte Option des El-Mala-Lagers galt, dürfte mit einem geplanten letzten Vorstoß scheitern. Zwar möchte Trainer Fabian Hürzeler seinen persönlichen Draht zum 19-Jährigen nutzen, die Erfolgsaussichten der Südengländer gelten jedoch weiterhin als gering.
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Das ist wohl die Schmerzgrenze des 1. FC Köln für Said El Mala
Die Schmerzgrenze der Geißböcke liegt dem Vernehmen nach bei einer Gesamtsumme von 50 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Ein solcher Deal würde El Mala zum teuersten Abgang der Vereinshistorie machen.
Ein Wechsel zum FC Brentford, der sich Anfang Juni in weit fortgeschrittenen Verhandlungen befand und diese finanziellen Dimensionen erreicht hätte, platzte im letzten Moment. Newcastle wiederum wich nach dem Kölner Korb aus und half sich mit dem Transfer von Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim, dessen Ablöse auf einem ähnlichen Level lag.
Wann entscheidet sich die Zukunft von Said El Mala?
Der 1. FC Köln befindet sich ohnehin in einer komfortablen Verhandlungsposition. Durch den bereits fixierten 17-Millionen-Euro-Transfer von Flügelstürmer Jakub Kaminski zu Benfica nach Lissabon besteht in diesem Fenster keine wirtschaftliche Notwendigkeit für den Verkauf weiterer Leistungsträger.
Da El Malas Vertrag erst im Jahr 2030 ausläuft und keine Ausstiegsklausel beinhaltet, bestimmt der Effzeh die Rahmenbedingungen komplett selbst. Hinzu kommt das vergleichsweise geringe Gehalt des Angreifers, das auf geschätzt etwas über eine Million Euro beziffert wird. Auf Klubseite herrscht entsprechend keinerlei Druck.
Sportlich ist der Youngster daher für die kommende Spielzeit fest eingeplant. In der vergangenen Saison 2025/26 avancierte der Offensivakteur mit 18 Scorerpunkten in 34 Ligaeinsätzen zum torgefährlichsten Kölner Profi.
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