"Muss man nicht schon mit 18 machen": Ein Auftritt von Lennart Karl gefällt Bayern Münchens Patron Uli Hoeneß überhaupt nicht

Auf den Einwurf, dass zum Beispiel Michael Olise bei der französischen Nationalmannschaft stets auch mit sehr auffälligen Klamotten anreise, sagte Hoeneß: "Ja, aber der ist ja auch schon Weltstar, da darf der das. Da sind natürlich die Medien, die das antreiben. Seine neue Freundin, die wird es natürlich auch interessieren.

Ein pinker Anzug sei jedoch "nie vernünftig. Er muss begreifen, dass er durch Fußball überzeugen muss. Er muss die Menschen auf dem Platz begeistern. Und wenn er danach vielleicht ein auffälliges Auto fährt oder Ähnliches, dann ist das eine andere Sache. Aber das muss man nicht schon mit 18 machen."

Es liege daher in der Verantwortung des FC Bayern, einzuschreiten. Hoeneß ist daher "überzeugt", dass Cheftrainer Vincent Kompany Karl darauf bereits angesprochen hat. Sein Fazit: "Am Ende muss er sich an dem messen lassen, was er auf dem Platz zeigt. Und wenn er dann nach vier oder fünf Jahren Nationalspieler ist und die Leute sagen: Ich gehe auch wegen ihm ins Stadion, dann darf er sich vielleicht auch mal im Fasching etwas erlauben. Dann kann er das Kostüm wieder aus dem Schrank holen – und vielleicht wieder tragen."