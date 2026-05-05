Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat sich mit seinem extravaganten Outfit beim Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid in der Allianz Arena vor einigen Wochen den Unmut von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zugezogen.
"Muss man nicht schon mit 18 machen": Ein Auftritt von Lennart Karl gefällt Bayern Münchens Patron Uli Hoeneß überhaupt nicht
Karl, der beim 4:3-Sieg gegen den spanischen Rekordmeister im Viertelfinal-Rückspiel verletzungsbedingt pausieren musste, war im Stadion in pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-)Mütze sowie passenden Schuhen aufgetaucht.
Dem Bayern-Patron missfiel dies, wie er in einem Interview bei DAZN erklärte. Den FC Bayern zeichne neben herausragenden spielerischen Leistungen in dieser Saison auch eine gute Außendarstellung aus. Karls Kleidung an besagtem Abend zählte Hoeneß nicht dazu: "Muss man ja nicht gerade im pinken Anzug im Internet auftauchen. Wir haben aber dasselbe erlebt mit Bastian Schweinsteiger, als er seine Fingernägel schwarz lackierte. Da haben Franz (Beckenbauer, d. Red.) und ich auch eingegriffen."
Der 74-Jährige kündigte daher an: "Ich denke, ich werde Lennart irgendwann mal bei Gelegenheit, wenn ich ihn mal sehe, schon mal zur Seite nehmen und ihm sagen, was im Leben wichtig ist und was nicht."
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Ulie Hoeneß über Lennart Karl: "... dann darf er sich vielleicht auch mal im Fasching etwas erlauben"
Auf den Einwurf, dass zum Beispiel Michael Olise bei der französischen Nationalmannschaft stets auch mit sehr auffälligen Klamotten anreise, sagte Hoeneß: "Ja, aber der ist ja auch schon Weltstar, da darf der das. Da sind natürlich die Medien, die das antreiben. Seine neue Freundin, die wird es natürlich auch interessieren.
Ein pinker Anzug sei jedoch "nie vernünftig. Er muss begreifen, dass er durch Fußball überzeugen muss. Er muss die Menschen auf dem Platz begeistern. Und wenn er danach vielleicht ein auffälliges Auto fährt oder Ähnliches, dann ist das eine andere Sache. Aber das muss man nicht schon mit 18 machen."
Es liege daher in der Verantwortung des FC Bayern, einzuschreiten. Hoeneß ist daher "überzeugt", dass Cheftrainer Vincent Kompany Karl darauf bereits angesprochen hat. Sein Fazit: "Am Ende muss er sich an dem messen lassen, was er auf dem Platz zeigt. Und wenn er dann nach vier oder fünf Jahren Nationalspieler ist und die Leute sagen: Ich gehe auch wegen ihm ins Stadion, dann darf er sich vielleicht auch mal im Fasching etwas erlauben. Dann kann er das Kostüm wieder aus dem Schrank holen – und vielleicht wieder tragen."
Lennart Karl "will auffallen"
Karls Outfit und sein anschließender Jubel mit den Mannschaftskameraden im Innenraum der Arena waren bereits bei seinem Berater Michael Ballack nicht gut angekommen. "Dass er überhaupt hüpft, ist schon zu viel. Aber der Euphorie und der Jugendlichkeit sei es geschuldet", so der Ex-Profi bei DAZN: "Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher". Auch er selbst werde Karl "mit Sicherheit" eine persönliche Nachricht zukommen lassen, ergänzte er.
Aleksandar Pavlovic reagierte damals mit einem Schmunzeln auf den Auftritt seines Kumpels. "Man kennt den Jungen. Der will auffallen", sagte der Mittelfeldmann: "Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen."
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Lennart Karls Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 36
- Tore: 9
- Assists: 7
- Gelbe Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.