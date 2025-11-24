"Muss ich dann jeden Tag da sein?" Bastian Schweinsteiger lehnte eine Führungsrolle beim FC Bayern knallhart ab

"Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem", befand der 73-Jährige im OMR-Podcast.

Eine Konstellation, die es 1979, als Hoeneß seine Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden musste, noch nicht gab. Deshalb setzte Hoeneß seine Zeit bei den Bayern umgehend als Manager fort, baute sich parallel ein Wurstimperium auf. Wer erfolgreich sein wolle, müsse "gnadenlos hart arbeiten".