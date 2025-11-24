Der FC Bayern München sieht sich nicht nur als Verein, sondern auch als Familie, der immer einen Platz für verdiente Ex-Spieler hat. Dennoch steht aktuell kein ehemaliger Profi des deutschen Rekordmeisters wie etwa Bastian Schweinsteiger an der Spitze des Vereins - laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß aus einem ganz einfachen Grund.
"Muss ich dann jeden Tag da sein?" Bastian Schweinsteiger lehnte eine Führungsrolle beim FC Bayern knallhart ab
Hoeneß musste Karriere mit 27 Jahren beenden
"Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem", befand der 73-Jährige im OMR-Podcast.
Eine Konstellation, die es 1979, als Hoeneß seine Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden musste, noch nicht gab. Deshalb setzte Hoeneß seine Zeit bei den Bayern umgehend als Manager fort, baute sich parallel ein Wurstimperium auf. Wer erfolgreich sein wolle, müsse "gnadenlos hart arbeiten".
Hoeneß sauer: "Allgemeine Zufriedenheit zu spüren"
"Bei uns ist eine allgemeine Zufriedenheit schon zu spüren. Deswegen haben wir auch viele junge Leute, die gar nicht mehr leistungsbereit sind, Fußballprofis zu werden", kritisierte Hoeneß die Arbeitseinstellung einiger junger Sportler aufgrund der gestiegenen sozialen Standards heutzutage.
Die Ära von Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bei den Roten ist weitestgehend Geschichte, der Versuch, Ex-Spieler und Vereinsikone Oliver Kahn 2021 als Vorstandsvorsitzenden und Nachfolger von Rummenigge zu installieren, scheiterte aufgrund interner Differenzen allerdings nach nicht einmal zwei Jahren.
Kehrt Thomas Müller zum FC Bayern zurück?
Für Hoeneß sei es deshalb nach wie vor "ein Traum", endlich wieder eine Klublegende in einer führenden Position des Vereins zu sehen. Namen wie Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger kursieren immer wieder durch die Medien, wobei letzterer Hoeneß bezüglich einer Rolle beim Rekordmeister gefragt haben soll: "Aber muss ich dann jeden Tag da sein?" - und letztendlich ablehnte.
Hoffnung könnte es aber bei Thomas Müller geben, der im Hinblick auf einen Job im Management zunächst den Klub in der Welt als Botschafter vertreten sollte. Wenngleich dieser ebenfalls zunächst ablehnte und seine aktive Karriere in der MLS bei den Vancouver Whitecaps aktuell noch fortsetzt, ließ er sich die Option laut Hoeneß mit den Worten "Noch nicht!" zumindest noch offen.
