Muss er gegen die Elfenbeinküste auf die Bank? Julian Nagelsmann sieht "psychologisches Phänomen" bei Leroy Sane

"Es gibt da ein psychologisches Phänomen", erklärte Nagelsmann. "Wenn man einen Menschen in einer gewissen Schublade hat und ihn gewissermaßen charakterisiert hat, dann wird alles, was man nur ansatzweise in diese Richtung sieht, um ein Vielfaches schlimmer bewertet. In diesem psychologischen Moment sind wir glaube ich bei ihm." Nagelsmann fand die Kritik an Sanes Leistung gegen Curacao jedenfalls "nicht gerechtfertigt".

"Man hat ihm ja lange Zeit angekreidet, dass er nicht den Fleiß hat und sich nicht so viel bewegt. Aber das hat er absolut gemacht in dem Spiel", befand der Bundestrainer. Sane habe "auf dem Feld sehr gute Dinge" gezeigt und die ihm gestellten Aufgaben erfüllt. "Das Schöne ist, dass wir die Idee vorgeben, mit der Mannschaft besprechen und dann bewerten können, ob ein Spieler die Idee umsetzt", sagte Nagelsmann, gab gleichzeitig aber auch zu: "Das ist für Außenstehende nicht immer ganz leicht nachvollziehbar."