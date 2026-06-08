Muss der FC Bayern München jetzt um Michael Olise bangen? Präsidentschaftswahl bei Real Madrid entschieden

Das ergab die Wahl am Sonntag im Vereinszentrum in Valdebebas, die Perez im Mai im Rahmen einer aufsehenerregenden Pressekonferenz angekündigt hatte. Er geht nun in seine achte Amtszeit, erstmals hatte er von 2000 bis 2006 die Position bekleidet.

Erstmals seit seiner erneuten Amtsübernahme 2009 hatte sich mit Riquelme ein Gegenkandidat zur Wahl gestellt, jedoch ohne Erfolg. "Wir haben an allen Wahlurnen gewonnen, das heißt in allen Altersgruppen", sagte Perez (79) nach seinem Sieg. Er habe zudem "das zweitbeste Ergebnis der Geschichte erzielt", laut Hochrechnungen spanischer Medien erhielt er zwischen 60 und 70 Prozent der Stimmen. Sein Rivale gratulierte Perez bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Ergebnisse.