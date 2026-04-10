Lennart Karl fehlt dem FC Bayern München im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Berater Michael Ballack äußert sich zur Ausfallzeit

Wie lange der 18-Jährige damit ausfallen wird, teilten die Münchner nicht im Detail mit. Karl werde "vorerst" fehlen und damit zumindest das anstehende Auswärtsspiel am Samstagabend gegen den FC St. Pauli sicher verpassen. "Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg", schrieb er auf Instagram.

Sein Berater Michael Ballack sagte bei DAZN: "Lennart wird etwa drei Wochen ausfallen. Eine typische Muskelzerrung. Es ist immer schwierig, das genau zu sagen, weil es sehr individuell ist. Es hängt auch davon ab, wie es passiert ist und wie die Genesung verläuft. Man kann es nicht genau wissen, aber man kann es grob einschätzen."

Karl steht also auch im wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen die Blancos nicht zur Verfügung. Am kommenden Mittwoch empfangen die Bayern Real in der heimischen Allianz Arena.