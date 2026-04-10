Wie der deutsche Rekordmeister am Freitagmittag verkündete, hat sich Lennart Karl einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung.
Lennart Karl fehlt dem FC Bayern München im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Berater Michael Ballack äußert sich zur Ausfallzeit
Wie lange der 18-Jährige damit ausfallen wird, teilten die Münchner nicht im Detail mit. Karl werde "vorerst" fehlen und damit zumindest das anstehende Auswärtsspiel am Samstagabend gegen den FC St. Pauli sicher verpassen. "Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg", schrieb er auf Instagram.
Sein Berater Michael Ballack sagte bei DAZN: "Lennart wird etwa drei Wochen ausfallen. Eine typische Muskelzerrung. Es ist immer schwierig, das genau zu sagen, weil es sehr individuell ist. Es hängt auch davon ab, wie es passiert ist und wie die Genesung verläuft. Man kann es nicht genau wissen, aber man kann es grob einschätzen."
Karl steht also auch im wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen die Blancos nicht zur Verfügung. Am kommenden Mittwoch empfangen die Bayern Real in der heimischen Allianz Arena.
- AFP
Karl wird im Hinspiel gegen Real Madrid nicht eingesetzt
Das Hinspiel am zurückliegenden Dienstag im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid konnte mit 2:1 gewonnen werden. Karl saß dabei über die volle Spielzeit von 90 Minuten auf der Bank, da Trainer Vincent Kompany auf seiner Position im offensiven Mittelfeld stattdessen Jamal Musiala einwechselte.
In der Bundesliga lief Karl in dieser Saison in 24 Spielen auf, er erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. In der Champions League kam er bei sieben Einsätzen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) bestritt er seine ersten beiden Länderspiele.