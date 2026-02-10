Getty Images Sport
Mohamed Salahs Transfer-Saga nach Saudi-Arabien beginnt! Liverpool-Star in Gesprächen mit Pro-League-Giganten über einen Wechsel im Sommer nach Änderung seiner Haltung
Salah steht trotz seines kürzlich abgeschlossenen neuen Vertrags vor einem Wechsel im Sommer.
Salah war wohl der wichtigste Spieler von Liverpool, als sie in Arne Slots erster Saison als Trainer in Anfield den Premier-League-Titel holten. Der ägyptische Nationalspieler erzielte im vergangenen Jahr 29 Tore in der höchsten englischen Spielklasse – die meisten seit seiner ersten Saison an der Merseyside 2017/18 – und lieferte zusätzlich 18 Vorlagen, doch diesmal war er weit weniger erfolgreich.
Nach der Vertragsverlängerung im April hat Salah in dieser Saison nur vier Premier-League-Tore erzielt, doch das hat das Interesse Saudi-Arabiens nicht geschmälert. Foot Mercato berichtet, dass die Verhandlungen zwischen Salah und Al-Ittihad begonnen haben und dass man in diesem Jahr optimistischer ist als noch vor 12 Monaten, dass eine Einigung erzielt werden kann. Der 33-Jährige soll nun offener für einen Wechsel in den Nahen Osten sein, wo er trotz der Anwesenheit von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Sadio Mane wahrscheinlich zum größten Star der Liga werden würde.
Al-Ittihad nach dem Verlust von Benzema und Kante angeschlagen
Al-Ittihad, einer von vier Vereinen, die direkt im Besitz des PIF sind, hat in diesem Jahr eine schockierende Titelverteidigung hinter sich. Der amtierende Meister liegt nach 20 Spielen auf dem siebten Platz, 16 Punkte hinter dem aktuellen Tabellenführer Al-Hilal. Der Verein litt auch während der Transferperiode im Januar stark darunter, dass zwei seiner wichtigsten Spieler zu neuen Vereinen wechselten.
Stürmerstar Karim Benzema wechselte zu Al-Hilal und strebt nun seinen zweiten Pro-League-Titel in Folge an, während Mittelfeldspieler N'Golo Kante nach Europa zurückgekehrt ist, um für Fenerbahce in der Türkei zu spielen. Der Kader von Al-Ittihad ist nun geschwächt, wobei Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar und Neuzugang Youssef En-Nesyri die bekanntesten Namen sind.
Die Nachricht vom Interesse von Al-Ittihad ist keine Überraschung, da der Verein Berichten zufolge Salah letzte Woche als idealen Ersatz für Benzema ausgemacht hat.
Salah kehrt nach Drama zur Saisonmitte zurück ins Team von Liverpool
Salahs Formschwäche zu Beginn der Saison führte dazu, dass Trainer Slot ihn aus seiner Stammelf nahm. Nachdem er drei Spiele auf der Bank verbracht hatte, kritisierte Salah Liverpool im Dezember scharf und behauptete, er sei „vor den Bus geworfen“ worden. Er sagte, seine Beziehung zu Slot sei zerbrochen und er werde zu Unrecht für die unbeständigen Ergebnisse der Reds verantwortlich gemacht.
Der Stürmer reiste kurz darauf zur Afrikameisterschaft, wurde aber in den letzten Wochen wieder in Slots Stammelf integriert und stand seit seiner Rückkehr aus dem Länderspieleinsatz in fünf Spielen in der Startelf. In dieser Zeit erzielte er einen Treffer beim 6:0-Kantersieg gegen Qarabag in der Champions League.
Die Reds befinden sich in einem entscheidenden Rennen um die Qualifikation für die Champions League.
Während Salahs Zukunft bis zum Ende der Saison sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen wird, müssen sich Slot und der Rest seiner Liverpooler Mannschaft weiterhin auf den spannenden und nervenaufreibenden Kampf um die Qualifikation für die Champions League konzentrieren.
Die Reds sind aufgrund einer Serie von nur einem Sieg in sieben Premier-League-Spielen – eine Serie, die mit vier Unentschieden in Folge begann, bevor sie gegen Bournemouth und Manchester City verloren – aus den Top 4 gefallen und liegen nun fünf Punkte hinter Manchester United, das derzeit den vierten Platz belegt. Dieser Abstand könnte sich auf acht Punkte vergrößern, wenn United am Dienstag gegen West Ham United gewinnt, bevor Liverpool am Donnerstagabend nach Sunderland reist.
Slot muss bereits auf Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong und Conor Bradley verzichten, die alle verletzt sind, und hat außerdem mit der Sperre von Dominik Szoboszlai zu kämpfen, nachdem der Ungar am Sonntag in der Schlussphase der Niederlage gegen City vom Platz gestellt worden war.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
