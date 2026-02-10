Mohamed Salahs Transfer-Saga nach Saudi-Arabien beginnt! Liverpool-Star in Gesprächen mit Pro-League-Giganten über einen Wechsel im Sommer nach Änderung seiner Haltung

Salah war wohl der wichtigste Spieler von Liverpool, als sie in Arne Slots erster Saison als Trainer in Anfield den Premier-League-Titel holten. Der ägyptische Nationalspieler erzielte im vergangenen Jahr 29 Tore in der höchsten englischen Spielklasse – die meisten seit seiner ersten Saison an der Merseyside 2017/18 – und lieferte zusätzlich 18 Vorlagen, doch diesmal war er weit weniger erfolgreich.

Nach der Vertragsverlängerung im April hat Salah in dieser Saison nur vier Premier-League-Tore erzielt, doch das hat das Interesse Saudi-Arabiens nicht geschmälert. Foot Mercato berichtet, dass die Verhandlungen zwischen Salah und Al-Ittihad begonnen haben und dass man in diesem Jahr optimistischer ist als noch vor 12 Monaten, dass eine Einigung erzielt werden kann. Der 33-Jährige soll nun offener für einen Wechsel in den Nahen Osten sein, wo er trotz der Anwesenheit von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Sadio Mane wahrscheinlich zum größten Star der Liga werden würde.