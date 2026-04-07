Möglicher 30-Millionen-Euro-Transfer des FC Barcelona: Rio Ferdinand spricht von einem "absoluten Diebstahl"

Mit der Einschätzung ist er in Manchester grundsätzlich nicht alleine. Berichten zufolge soll Interimstrainer Michael Carrick intern dafür werben, den 28-Jährigen wieder eine Zukunft bei United zu gewähren. Carrick stand einst selbst noch 48-mal gemeinsam mit Rashford auf dem Platz und hält wohl noch immer viel von dem Offensivmann, der bis 2028 bei den Red Devils unter Vertrag steht.

Bei United hatte Rashford unter Carricks Vorgänger Ruben Amorim keine Perspektive mehr. Erst wurde er im Februar 2025 an Aston Villa verliehen, im vergangenen Sommer sicherte sich Barca leihweise bis zum Saisonende seine Dienste. Auch Ferdinand war sich trotz all des Lobs sicher, dass "der Zug abgefahren ist" und Rashford nicht zu seinem Jugendverein zurückkehren wird.

Stattdessen besitzen die Katalanen eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, was in Manchester für Ärger sorgen soll. Angeblich sei man sich rückblickend sicher, dass eine Kaufoption in Höhe von 60 Millionen angesichts der gezeigten Leistungen deutlich angemessener wäre.