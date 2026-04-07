United-Ikone Rio Ferdinand hat den möglichen Wechsel von Marcus Rashford zum Barcelona für 30 Millionen Euro unter anderem als "Schnäppchen" betitelt. Der ehemalige Verteidiger und heutige Experte vertrat auf seinem eigenen YouTube-Kanal die Ansicht, dass der englische Nationalspieler während seiner Leihe bei Barca unter Hansi Flick noch einmal zu seiner Bestform zurückgefunden hat - und eigentlich deutlich mehr wert sein sollte.
Möglicher 30-Millionen-Euro-Transfer des FC Barcelona: Rio Ferdinand spricht von einem "absoluten Diebstahl"
"Wenn Barcelona ihn wirklich für die berichteten 30 Millionen Euro verpflichten kann und sie dann diese Version von ihm bekommen, dann ist das ein absoluter Diebstahl, ein Schnäppchen", führte Ferdinand aus. "Ich wünsche ihm einfach viel Glück. Ich möchte, dass er sich gut schlägt, denn ich habe gesehen, wie er sich als junger Spieler bei United entwickelt hat."
Ferdinand selbst sähe den Angreifer gerne wieder regelmäßig im Old Trafford spielen und hatte daher einen Rat an seinen Ex-Klub: "Würde ich diesen Marcus Rashford zurückholen? Zu 100 Prozent!!"
- Getty Images Sport
Zu niedrige Kaufoption bei Rashford: Wohl großer Ärger bei United
Mit der Einschätzung ist er in Manchester grundsätzlich nicht alleine. Berichten zufolge soll Interimstrainer Michael Carrick intern dafür werben, den 28-Jährigen wieder eine Zukunft bei United zu gewähren. Carrick stand einst selbst noch 48-mal gemeinsam mit Rashford auf dem Platz und hält wohl noch immer viel von dem Offensivmann, der bis 2028 bei den Red Devils unter Vertrag steht.
Bei United hatte Rashford unter Carricks Vorgänger Ruben Amorim keine Perspektive mehr. Erst wurde er im Februar 2025 an Aston Villa verliehen, im vergangenen Sommer sicherte sich Barca leihweise bis zum Saisonende seine Dienste. Auch Ferdinand war sich trotz all des Lobs sicher, dass "der Zug abgefahren ist" und Rashford nicht zu seinem Jugendverein zurückkehren wird.
Stattdessen besitzen die Katalanen eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, was in Manchester für Ärger sorgen soll. Angeblich sei man sich rückblickend sicher, dass eine Kaufoption in Höhe von 60 Millionen angesichts der gezeigten Leistungen deutlich angemessener wäre.
- Getty Images Sport
"Fantastisches Umfeld": Rashford strebt Verbleib bei Barca an
Rashford scheint einen Barca-Verbleib unter Cheftrainer Hansi Flick anzustreben und schwärmte erst kürzlich gegenüber Sport: "Barcelona ist ein fantastischer Verein!" Weiter erklärte er mit den Blick auf seine weitere Laufbahn: "Es ist ein fantastisches Umfeld für mich, um meine Fußballkarriere fortzusetzen."
In dieser Saison hat Rashford in 40 Einsätzen für Barça in allen Wettbewerben elf Tore erzielt und 13 Treffer vorbereitet. Nachdem er Anfang des Jahres den spanischen Supercup gewonnen hat, könnte er noch zwei weitere Titel holen: die Meisterschaft in LaLiga und den Henkelpott in der Champions League.
Barcelona steht in der heimischen Liga derzeit an der Tabellenspitze, sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Real Madrid. Am Mittwoch trifft Barca im Hinspiel des Viertelfinals der Königsklasse auf Atletico Madrid, bevor am Wochenende das Derby gegen Espanyol ansteht.
Marcus Rashford: Seine Statistiken beim FC Barcelona
- Spiele: 40
- Einsatzminuten: 2.182
- Tore: 11
- Vorlagen: 13
- Gelbe Karten: 2