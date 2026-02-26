Mögliche Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern: Zwei Kandidaten sollen aus dem Rennen sein

Konkrete Namen für einen externen Neuer-Nachfolger werden allerdings nicht genannt. Spekulationen gab es zuletzt um ein brasilianisches Torhüter-Talent. TV-Experte Dietmar Hamann sagte Ende Januar, der FCB hätte sich um den im Sommer 2025 zu Manchester City gewechselten Gianluigi Donnarumma bemühen sollen.

Sollte der langjährige FCB-Kapitän Neuer im Sommer aufhören, stünden dem FCB potenziell auch die ausgeliehenen Daniel Peretz (25, aktuell beim FC Southampton) sowie Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) zur Verfügung. Beide sieht man in München aber wohl nicht als für den Posten der Nummer eins geeignete Kandidaten und bemühe sich daher, die Leihspieler im Sommer endgültig abzugeben.