Der FC Bayern beschäftigt sich für den Fall eines Karriereendes von Manuel Neuer (39) im Sommer offenbar auch mit externen Kandidaten. Sollte Neuer seinen auslaufenden Vertrag nicht um ein weiteres Jahr verlängern, würden die Bayern den Torhütermarkt laut kicker zumindest prüfen.
Mögliche Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern: Zwei Kandidaten sollen aus dem Rennen sein
Konkrete Namen für einen externen Neuer-Nachfolger werden allerdings nicht genannt. Spekulationen gab es zuletzt um ein brasilianisches Torhüter-Talent. TV-Experte Dietmar Hamann sagte Ende Januar, der FCB hätte sich um den im Sommer 2025 zu Manchester City gewechselten Gianluigi Donnarumma bemühen sollen.
Sollte der langjährige FCB-Kapitän Neuer im Sommer aufhören, stünden dem FCB potenziell auch die ausgeliehenen Daniel Peretz (25, aktuell beim FC Southampton) sowie Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) zur Verfügung. Beide sieht man in München aber wohl nicht als für den Posten der Nummer eins geeignete Kandidaten und bemühe sich daher, die Leihspieler im Sommer endgültig abzugeben.
- AFP
Noch ausgiebigeres Job-Sharing zwischen Neuer und Urbig?
Grundsätzlich traut man in München dem aktuellen Ersatzmann Jonas Urbig (22) im Gegensatz zu Peretz und Nübel die Rolle des Stammtorhüters offenbar durchaus zu. Die Wunschvorstellung der Bayern-Verantwortlichen sieht wohl so aus, dass Neuer und Urbig noch eine Saison lang ein Torhüter-Duo bilden. Sollte der aktuell verletzte Neuer sich entscheiden, weiterzumachen, wäre er dem Bericht zufolge auch bereit, sich öfter freiwillig auf die Bank zu setzen und Urbig Spiele zu überlassen.
Wie Neuers Entscheidung ausfallen wird, ist noch offen. Klar ist laut kicker allerdings schon jetzt, dass es für den Weltmeister von 2014 nur zwei Optionen gibt: Entweder das Karriereende im Trikot des FCB oder eine weitere Saison in München. Ein Auslandsabenteuer wie jenes seines langjährigen Mannschaftskameraden Thomas Müller in Kanada käme für ihn nicht infrage.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus:
- Manuel Neuer (Tor, 39 Jahre)
- Sven Ulreich (Tor, 37 Jahre)
- Raphael Guerreiro (Abwehr, 31 Jahre)
- Leon Goretzka (Mittelfeld, 30 Jahre)