Die Türkei verliert völlig überraschend auch das zweite Spiel der WM 2026 gegen Paraguay (0:1) und muss bereits vorzeitig die Heimreise antreten. Entsprechend groß war die Ernüchterung nach der Pleite gegen die Südamerikaner, die die zweite Halbzeit nach einem Platzverweis, der für ein WM-Novum sorgte, in Unterzahl agieren mussten.
"Möchte mich bei unserem gesamten Volk entschuldigen!" Hakan Calhanoglu nach WM-Aus der Türkei fassungslos
"Wir weinen in der Kabine!" Arda Güler nach WM-Aus am Boden zerstört
"Wir sind richtig, richtig traurig, es ist auch beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen", erklärte Superstar Arda Güler von Real Madrid.
"Es gibt kein Problem innerhalb der Mannschaft. Auf dem Platz haben wir es einfach nicht geschafft. Wir konnten die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen. Wir hatten unsere Chancen. Wir werden alles tun, damit dieses Turnier in Vergessenheit gerät", so Güler bei TRT Spor weiter.
Kapitän Hakan Calhanoglu ergänzte: "Im Moment ist es nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Jeder ist zutiefst enttäuscht. Schließlich haben wir es nach 24 Jahren wieder bis hierher geschafft. In beiden Spielen haben wir alles gegeben, es versucht und nach Toren gesucht, aber es hat nicht gereicht. Wir schießen, aber der Ball will einfach nicht rein. Es ist Pech, was soll ich sagen. Ich möchte mich bei unserem gesamten Volk entschuldigen."
WM 2026: Türkei ausgeschieden, USA Gruppensieger
Auch der frühere Nationalspieler Halil Altintop musste das Aus "erstmal sacken lassen". Es gebe "sehr, sehr viele Fragezeichen", sagte Altintop bei MagentaTV: "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß, weil die Mannschaft viel individuelle Qualität hat, einige spielen bei sehr großen Vereinen."
Nach der Auftaktniederlage gegen Australien (0:2) hat die Türkei keine Chancen mehr auf die K.-o.-Runde, nachdem bei der WM bei einer möglichen Punktgleichheit nicht die Tordifferenz zählt, sondern der direkte Vergleich. Und der fällt sowohl gegen Paraguay und Australien, die jeweils drei Punkte vor der Türkei liegen, negativ aus. Die USA steht mit sechs Punkten bereits als Gruppensieger fest.
Türkei ausgeschieden: So reagiert die heimische Presse
Doch nicht nur unter den Spielern war die Enttäuschung groß, auch die heimische Presse hielt sich nicht mit Kritik zurück. "Wir sind aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Tränen flossen! Die Nationalmannschaft ist am Boden zerstört", schrieb etwa Fanatik.
"Wir verabschieden uns von der WM!", befand Hürriyet, während Post meinte: "Unsere Nationalelf verliert gegen ein auf zehn Mann reduziertes Paraguay! Wir sind aus der WM ausgeschieden."