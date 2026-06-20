"Möchte mich bei unserem gesamten Volk entschuldigen!" Hakan Calhanoglu nach WM-Aus der Türkei fassungslos

"Wir sind richtig, richtig traurig, es ist auch beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen", erklärte Superstar Arda Güler von Real Madrid.

"Es gibt kein Problem innerhalb der Mannschaft. Auf dem Platz haben wir es einfach nicht geschafft. Wir konnten die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen. Wir hatten unsere Chancen. Wir werden alles tun, damit dieses Turnier in Vergessenheit gerät", so Güler bei TRT Spor weiter.

Kapitän Hakan Calhanoglu ergänzte: "Im Moment ist es nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Jeder ist zutiefst enttäuscht. Schließlich haben wir es nach 24 Jahren wieder bis hierher geschafft. In beiden Spielen haben wir alles gegeben, es versucht und nach Toren gesucht, aber es hat nicht gereicht. Wir schießen, aber der Ball will einfach nicht rein. Es ist Pech, was soll ich sagen. Ich möchte mich bei unserem gesamten Volk entschuldigen."