"Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil", schrieb der 23-Jährige auf Instagram. "Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen", fügte Camavinga hinzu.
"Möchte mich bei allen Madridistas entschuldigen": Real-Madrid-Star Eduardo Camavinga übernimmt Verantwortung nach Roter Karte gegen den FC Bayern München
Der Mittelfeldspieler war in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real von Schiedsrichter Slavko Vincic mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden, weil er nach einem zunächst harmlosen Foul an Harry Kane den Ball in die Hände genommen und so die Spielfortsetzung verzögert hatte. Allerdings musste Vincic durch einige Bayern-Akteure erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass Camavinga bereits mit Gelb vorbelastet gewesen war.
Nur drei Minuten nach dem Feldverweis erzielte Luis Díaz den Ausgleich für die Bayern, Michael Olise machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg und damit den Einzug ins Halbfinale nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in Spanien klar. Real haderte unmittelbar nach der Partie mit der Entscheidung von Vincic, Coach Álvaro Arbeloa sagte etwa: "Diesen Platzverweis versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren."
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".