Durch das Erreichen dieser Marke steht die Offensivabteilung der Königlichen nun allein an der Spitze einer historischen Bestenliste. Mit den 19 Turniertreffern übertraf Real nicht nur den Rekord des legendären ungarischen Vereins Honved Budapest aus dem Jahr 1954.

Damals hatte die ungarische Kaderschmiede vor allem dank der elf Treffer von Sandor Kocsis, dem Torschützenkönig des damaligen Turniers, insgesamt 18 Tore gestellt.

Diese Marke von 18 Treffern durch Abgestellte eines einzigen Klubs hatte über Jahrzehnte hinweg Bestand, ehe sie in der jüngeren WM-Geschichte zweimal eingestellt wurde. Beim Turnier im Jahr 2014 zeichnete sich vor allem der FC Bayern München für diesen Spitzenwert verantwortlich. Damals war Angreifer Thomas Müller mit fünf Toren der treffsicherste Akteur des deutschen Rekordmeisters auf dem Weg zum WM-Titel.