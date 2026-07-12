Jude Bellinghams Doppelpack für England im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 nach Verlängerung) hat Real Madrid einen historischen WM-Rekord beschert. Mit diesen beiden Treffern erhöhte der englische Mittelfeldspieler die Anzahl der Tore von Real-Madrid-Spielern bei diesem Turnier auf 19 und übertraf damit die bisherige Bestmarke von 18 Endrundentreffern eines Vereins, wie aus den offiziellen Turnierstatistiken der Weltmeisterschaft hervorgeht.
Mitten während der laufenden WM! Real Madrid pulverisiert Rekord des FC Bayern München
Bellingham liegt mit nun sechs Treffern auf Platz zwei der internen Torschützenliste Real Madrids bei der WM. Angeführt wird dieses Ranking von Frankreich-Star Kylian Mbappe, der für sein Heimatland bislang achtmal erfolgreich war.
Hinter dem Duo folgen zwei Akteure, die mit ihren Nationalmannschaften bereits aus dem Turnier ausgeschieden sind: Der Brasilianer Vinicius Junior, dem vier Treffer gelangen, sowie das türkische Toptalent Arda Güler, der in der Gruppenphase ein Tor für die Türkei erzielte.
- AFP
WM-Rekord: Welcher Klub traf am häufigsten?
Durch das Erreichen dieser Marke steht die Offensivabteilung der Königlichen nun allein an der Spitze einer historischen Bestenliste. Mit den 19 Turniertreffern übertraf Real nicht nur den Rekord des legendären ungarischen Vereins Honved Budapest aus dem Jahr 1954.
Damals hatte die ungarische Kaderschmiede vor allem dank der elf Treffer von Sandor Kocsis, dem Torschützenkönig des damaligen Turniers, insgesamt 18 Tore gestellt.
Diese Marke von 18 Treffern durch Abgestellte eines einzigen Klubs hatte über Jahrzehnte hinweg Bestand, ehe sie in der jüngeren WM-Geschichte zweimal eingestellt wurde. Beim Turnier im Jahr 2014 zeichnete sich vor allem der FC Bayern München für diesen Spitzenwert verantwortlich. Damals war Angreifer Thomas Müller mit fünf Toren der treffsicherste Akteur des deutschen Rekordmeisters auf dem Weg zum WM-Titel.
Auch PSG hatte zuvor den WM-Rekord inne
Acht Jahre später, bei der Weltmeisterschaft 2022, stellte auch der amtierende französische Meister Paris Saint-Germain exakt 18 Turniertore. PSG profitierte dabei maßgeblich davon, mit Mbappe und Argentiniens Kapitän Lionel Messi die beiden alles überragenden Top-Torschützen in den eigenen Reihen zu haben.
Mbappe sicherte sich damals mit acht Toren den Goldenen Schuh, während Messi mit sieben Treffern die argentinische Nationalmannschaft zum Titel führte. Nun haben die Profis des spanischen Rekordmeisters diese namhafte Konkurrenz hinter sich gelassen.
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Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".