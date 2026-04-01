Der anstehende Kracher im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid war in der Länderspielpause auch ein Thema bei der französischen Nationalmannschaft - inklusive einer martialischen Ansage an FCB-Star Michael Olise.
Mittelfeldspieler von Real Madrid macht Bayern-Stars eine Ansage: "Wenn ich sie treten muss, dann trete ich sie"
Dessen Landsmann Eduardo Camavinga verriet lachend in einem Interview mit ESPN, was er Bayerns Superstar angedroht habe: "Ich habe meinem Freund Olise gesagt: 'Im Moment sind wir Freunde, aber in zwei Wochen, wenn ich dich töten muss, werde ich das tun.'"
Weiter gefragt, wie man die bayerische Offensive um Olise und Top-Stürmer Harry Kane in den Griff bekommen könne, antwortete Camavinga: "Wir müssen wie immer spielen. Wenn ich sie treten muss, dann trete ich sie. Es heißt: Sie oder ich – und ich will nicht verlieren."
- AFP
Für Sami Khedira ist Michael Olise die Nummer eins
Sollte der 23-Jährige gegen München auflaufen, dürfte er es durchaus mit Bayerns Rechtsaußen Olise zu tun bekommen. Er spielt bei den Blancos wahlweise im Mittelfeldzentrum oder auf der linken Defensivseite und hätte dann eine große Herausforderung vor sich. Denn Olise ist in Gala-Form: Er bringt es in 39 Pflichtspielen dieser Saison auf 16 Tore und 27 Vorlagen.
Auch Ex-Real-Profi Sami Khedira ist schwer beeindruckt. "Bayern hat mit Michael Olise den aktuell wahrscheinlich besten Flügelstürmer der Welt", schwärmte der Weltmeister von 2014 in der Sport Bild.
Spekulationen, Real könnte ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben, sind für ihn nachvollziehbar: "Wenn sich Real nicht ernsthaft mit Olise auseinandersetzt, wäre es schon sehr überraschend. Olise passt in die Philosophie des Klubs. Real will nicht für fertige alte Stars viel Geld ausgeben, sondern in noch entwicklungsfähige Spieler investieren, bei denen sie noch mindestens sechs bis acht Jahre an Laufzeit haben.
Deswegen sei das Gesamtpaket des ehemaligen Spielers von Crystal Palace "top".
Der mit Spannung erwartete Auftritt Olises im Bernabeu steigt am Dienstagabend im Hinspiel in der Königsklasse. Acht Tage später entscheidet sich in der Allianz Arena, welcher der beiden Titelanwärter das Ticket für die Runde der letzten Vier löst. Dort wartet der Gewinner der Paarung zwischen Vorjahressieger PSG und dem FC Liverpool.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace