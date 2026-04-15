Mit Vorgeschichte: Real Madrids Vinicius Junior legt sich wieder mit FC Bayerns Joshua Kimmich an

Die ausverkaufte und kochende Allianz Arena quittierte Vincics Gnade und Vinicius' Verhalten mit einem gellenden Pfeifkonzert und der 25-Jährige wurde auch danach immer wieder bei seinen Ballkontakten ausgepfiffen.

Zwischen Kimmich und dem immer wieder provozierenden Brasilianer gibt es zudem eine Vorgeschichte aus dem Halbfinal-Rückspiel von 2024. Damals beließ es Vinicius Junior, der für seine lautstarken und gestenreichen Beschwerden und Schauspieleinlagen bekannt ist, nicht wie im Hinspiel 2026 dabei, Elfmeter oder Fouls zu schinden, sondern provozierte Kimmich mit einer unsportlichen Geste über alle Maßen.

Vor einem Einwurf für Real in der Schlussphase streckte Vinicius Kimmich die Hand aus und bat um den Ball, nur um ihn dann an sich vorbei auf den Boden fallen zu lassen. Kimmich legte ihm den Ball anschließend in die Arme, um weiteres Zeitspiel zu verhindern, Vinicius aber legte den Ball wieder auf den Boden und rollte ihn stattdessen von sich weg.

Real zog damals durch einen späten Doppelpack von Joselu (88., 90.+1) ins Finale der Königsklasse ein, schlug dort Borussia Dortmund und holte sich seinen 15. und bis dato letzten Champions-League-Titel.