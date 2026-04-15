Mit Vorgeschichte: Real Madrids Vinicius Junior legt sich wieder mit FC Bayerns Joshua Kimmich an

Vinicius Junior macht sich auch beim FC Bayern keine Freunde mehr. Eine Attacke auf Joshua Kimmich sorgt für Ärger.
Der umstrittene und polarisierende Star-Stürmer von Real Madrid ging in der neunten Minute völlig übermotiviert gegen Kimmich in den Zweikampf und rempelte den Mittelfeldstrategen nach einem Passversuch deutlich sichtbar um.
Vinicius Junior kommt ohne Gelbe Karte davon
Kimmich forderte bei Schiedsrichter Slavko Vincic einen Freistoß, der ließ aber weiterspielen, was Vinicius offensichtlich noch einmal zum Anlass nahm, erneut gegen Kimmich vorzugehen. Der Brasilianer trat dem am Boden liegenden Bayern-Spieler erst leicht auf das Sprunggelenk und schubste Kimmich anschließend noch einmal zu Boden.
Schiedsrichter Vincic knöpfte sich den Real-Star noch einmal im Zwiegespräch vor, beließ es aber dabei. Völlig unverständlicherweise gab es für den bereits gelbvorbelasteten Vinicius keine Gelbe Karte, durch die er in einem möglichen Halbfinale gesperrt gewesen wäre.
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Vinicius Junior und Kimmich geraten 2024 aneinander
Die ausverkaufte und kochende Allianz Arena quittierte Vincics Gnade und Vinicius' Verhalten mit einem gellenden Pfeifkonzert und der 25-Jährige wurde auch danach immer wieder bei seinen Ballkontakten ausgepfiffen.
Zwischen Kimmich und dem immer wieder provozierenden Brasilianer gibt es zudem eine Vorgeschichte aus dem Halbfinal-Rückspiel von 2024. Damals beließ es Vinicius Junior, der für seine lautstarken und gestenreichen Beschwerden und Schauspieleinlagen bekannt ist, nicht wie im Hinspiel 2026 dabei, Elfmeter oder Fouls zu schinden, sondern provozierte Kimmich mit einer unsportlichen Geste über alle Maßen.
Vor einem Einwurf für Real in der Schlussphase streckte Vinicius Kimmich die Hand aus und bat um den Ball, nur um ihn dann an sich vorbei auf den Boden fallen zu lassen. Kimmich legte ihm den Ball anschließend in die Arme, um weiteres Zeitspiel zu verhindern, Vinicius aber legte den Ball wieder auf den Boden und rollte ihn stattdessen von sich weg.
Real zog damals durch einen späten Doppelpack von Joselu (88., 90.+1) ins Finale der Königsklasse ein, schlug dort Borussia Dortmund und holte sich seinen 15. und bis dato letzten Champions-League-Titel.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.