"Mit seinen 110 Kilo": FC Bayerns Ex-Boss Uli Hoeneß regt sich wegen Attacke auf FCB-Star auf

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, regt sich auch nach einem knappen Jahr immer noch über die Verletzung von Jamal Musiala auf.

Musiala hatte sich im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft Anfang Juli bei der 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain das Wadenbein gebrochen. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma war dem deutschen Nationalspieler beim Versuch, einen Ball abzuwehren, in die Beine gerutscht.

Erst Mitte Januar gab Musiala wieder sein Comeback, seitdem muss er sich meist mit der Rolle des Einwechselspielers zufrieden geben, da er erst langsam wieder zu seiner Top-Form findet.