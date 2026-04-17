"Mit seinen 110 Kilo": FC Bayerns Ex-Boss Uli Hoeneß regt sich wegen Attacke auf FCB-Star auf

Auch wenn schon Monate vergangen sind, wird der FCB-Boss noch immer sehr deutlich, wenn es um eine Aktion bei der Klub-WM geht.
Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, regt sich auch nach einem knappen Jahr immer noch über die Verletzung von Jamal Musiala auf.
Musiala hatte sich im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft Anfang Juli bei der 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain das Wadenbein gebrochen. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma war dem deutschen Nationalspieler beim Versuch, einen Ball abzuwehren, in die Beine gerutscht.
Erst Mitte Januar gab Musiala wieder sein Comeback, seitdem muss er sich meist mit der Rolle des Einwechselspielers zufrieden geben, da er erst langsam wieder zu seiner Top-Form findet.
"Das war eine der schwersten Verletzungen, die man haben kann. Deswegen dauerte das extrem lange", sagte Hoeneß im Podcast 'Auf eine weiß-blaue Tasse'. Er gab auch Einblicke, was das Problem bei Musiala gewesen sein könnte: "Da ist das Gelenk aus der Pfanne gesprungen, das heißt, unser Arzt, Dr. Hahne, hat auf dem Platz noch das Gelenk zurückgebracht. Und bei diesem Prozess ist möglicherweise Knorpel ein bisschen beschädigt worden", erzählte Hoeneß und ergänzte: "Wenn du heute einen Kreuzbandriss hast, da wird das Kreuzband ersetzt. Aber hier muss man einfach hoffen, dass der Knorpel sich erholt, dass es keine Schmerzen gibt."
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Uli Hoeneß über Aktion von Gianluigi Donnarumma: "Brutales Foul"
Mit Blick auf die Aktion von Donnarumma, die nicht als Foul gewertet wurde, regte sich der Ex-Bayern-Boss immer noch auf. "Als ich das gesehen habe damals, dieses, wie ich finde, brutale Foul von dem Donnarumma … Der kann nicht sagen, das wollte er nicht. Das war völliger Irrsinn, an der Strafraumgrenze so reinzugehen, mit seinen 110 Kilo", wütete er.
Donnarumma hatte sich während des Spiels noch sichtlich geschockt gezeigt und war in Tränen ausgebrochen, als Musiala vom Platz gebracht wurde. Er entschuldigte sich hinterher beim Deutschen. "Ich bin sehr schockiert über das, was passiert ist, es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen", sagte er der Gazzetta dello Sport.
Jamal Musiala will von WM-Verzicht nichts wissen
Da Musiala immer noch nicht in Bestform ist, hatte Oliver Kahn, ebenfalls ehemaliger Bayern-Boss, ihm zuletzt empfohlen, freiwillig auf eine WM-Teilnahme im Sommer zu verzichten. Davon wollten aber weder die aktuellen FCB-Verantwortlichen noch der Spieler selbst etwas wissen.
In der aktuellen Saison steht der 23-Jährige nach 15 Pflichtspielen in allen Wettbewerben bei vier Toren und vier Assists.
Der Spielplan des FC Bayern:
19.04., 17.30 Uhr: FC Bayern - VfB Stuttgart
22.04., 20.45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern
25.04., 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 - FC Bayern
28.04., 21 Uhr: PSG - FC Bayern
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.