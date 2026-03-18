Mit nur 116 Einsatzminuten zur Klublegende: Wie ein vergessenes Talent eine goldene Ära bei AC Milan einläutete

Trotz des denkwürdigen Debüts folgte der nächste Liga-Einsatz für Datti erst 15 Monate später. Es sollte sein letzter für Milan bleiben. Der Hype ebbte ab - und der Nigerianer wurde zuerst an Monza und dann an Siena verliehen. Der technisch starke Angreifer geriet im San Siro in Vergessenheit - und doch spielte er noch eine wichtige Rolle bei den Rossoneri.

Denn wie schon bei seiner ersten Station in Padua besetzte er auch bei Milan einen der seltenen Nicht-EU-Ausländer-Plätze im Kader. Und die Bosse der Rossoneri kamen 2003 zur Auffassung, dass sein Talent diesen Zustand nicht rechtfertigt. Schließlich hatten sie beim FC São Paulo einen talentierten Youngster entdeckt, den sie unbedingt haben wollten und der Dattis Platz einnehmen sollte: Kaka. Also verkauften sie den Nigerianer an Standard Lüttich und holten im Gegenzug für 8,5 Millionen Euro den Mann, der den Klub unter anderem 2007 zum Erfolg in der Champions League führte und der im selben Jahr auch Weltfußballer wurde.

Datti läutete durch seinen Abgang nach 116 Pflichtspielminuten in drei Partien für Milan also die goldene Milan-Ära ein. Kaka musste dann nur noch den Rest erledigen, während Datti noch ein paar Jahre durch Belgien tingelte. Dort beendete er beim heutigen Drittligisten Dessel Sport die Karriere.