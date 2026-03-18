Mit nur 116 Einsatzminuten zur Klublegende: Wie ein vergessenes Talent eine goldene Ära bei AC Milan einläutete

Eine goldene Ära, also eine Zeit, in der es für einen Klub außergewöhnlich gut läuft, ist in den meisten Fällen mit allen Fußball-Fans bekannten Namen verbunden. Die Messi-Jahre beim FC Barcelona oder die Zeit, in der Jürgen Klopp erfolgreich als Trainer in Dortmund und dann auch Liverpool gearbeitet hat, sind nur zwei Beispiele von vielen. Doch bei der AC Milan ist das anders: Denn die überaus erfolgreiche Phase kurz nach der Jahrtausendwende wird zwar gerne mit Kaká in Verbindung gebracht - doch ohne einen Spieler, den heutzutage keiner mehr kennt, wären die Titelgewinne wohl nicht möglich gewesen: Aliyu Datti.
Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2023.