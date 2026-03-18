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DattiIMAGO / Photo News
Daniel Buse

Mit nur 116 Einsatzminuten zur Klublegende: Wie ein vergessenes Talent eine goldene Ära bei AC Milan einläutete

Man muss nicht immer auf dem Platz glänzen, um einen Klub nachhaltig zu prägen. Das musste Aliyu Datti leidvoll erfahren.

Eine goldene Ära, also eine Zeit, in der es für einen Klub außergewöhnlich gut läuft, ist in den meisten Fällen mit allen Fußball-Fans bekannten Namen verbunden. Die Messi-Jahre beim FC Barcelona oder die Zeit, in der Jürgen Klopp erfolgreich als Trainer in Dortmund und dann auch Liverpool gearbeitet hat, sind nur zwei Beispiele von vielen. Doch bei der AC Milan ist das anders: Denn die überaus erfolgreiche Phase kurz nach der Jahrtausendwende wird zwar gerne mit Kaká in Verbindung gebracht - doch ohne einen Spieler, den heutzutage keiner mehr kennt, wären die Titelgewinne wohl nicht möglich gewesen: Aliyu Datti.

Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2023.

  • Datti war ein schmaler, eher kleiner Stürmer aus Nigeria, der 1997 als 15-Jähriger nach Italien kam. Dort beeindruckte er die Verantwortlichen des Serie-B-Klubs Padua, die sich allerdings auch für Dattis Landsmann Hashimu Garba interessierten. Das Blöde für Padua: Der Klub durfte aufgrund der damaligen Beschränkungen nur noch einen weiteren Nicht-EU-Ausländer holen. "Sie waren beide gut, aber wir konnten nur einen verpflichten", erinnerte sich Paduas Ex-Präsident Cesare Vigano später. "Also haben wir beim Abendessen gelost - und es wurde Aliyu."

    Datti beeindruckte bei Padua und auch bei Ravenna in der Serie B - sodass das große Milan anbiss und sich den Teenager zu Jahresbeginn 1999 sicherte. Am 24. Januar debütierte Datti mit 16 Jahren als Einwechselspieler im Liga-Duell mit Bologna - und holte beim 3:2-Sieg den Freistoß heraus, den Bruno N'Gotty zum entscheidenden Tor versenkte.

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  • Kaka MilanGetty Images

    AC Milan "opfert" Datti für Kaka

    Trotz des denkwürdigen Debüts folgte der nächste Liga-Einsatz für Datti erst 15 Monate später. Es sollte sein letzter für Milan bleiben. Der Hype ebbte ab - und der Nigerianer wurde zuerst an Monza und dann an Siena verliehen. Der technisch starke Angreifer geriet im San Siro in Vergessenheit - und doch spielte er noch eine wichtige Rolle bei den Rossoneri.

    Denn wie schon bei seiner ersten Station in Padua besetzte er auch bei Milan einen der seltenen Nicht-EU-Ausländer-Plätze im Kader. Und die Bosse der Rossoneri kamen 2003 zur Auffassung, dass sein Talent diesen Zustand nicht rechtfertigt. Schließlich hatten sie beim FC São Paulo einen talentierten Youngster entdeckt, den sie unbedingt haben wollten und der Dattis Platz einnehmen sollte: Kaka. Also verkauften sie den Nigerianer an Standard Lüttich und holten im Gegenzug für 8,5 Millionen Euro den Mann, der den Klub unter anderem 2007 zum Erfolg in der Champions League führte und der im selben Jahr auch Weltfußballer wurde.

    Datti läutete durch seinen Abgang nach 116 Pflichtspielminuten in drei Partien für Milan also die goldene Milan-Ära ein. Kaka musste dann nur noch den Rest erledigen, während Datti noch ein paar Jahre durch Belgien tingelte. Dort beendete er beim heutigen Drittligisten Dessel Sport die Karriere.

  • Aliyu Datti: Leistungsdaten und Statistiken

    • RAEC Mons: 56 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
    • Standard Lüttich: 28 SPiele, 8 Tore, 2 Vorlagen
    • KAA Gent: 28 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage
    • Monza: 26 SPiele, 3 Tore
    • Zulte Waregem: 19 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen

Häufig gestellte Fragen

Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.

Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein. 

Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand. 

Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist. 

Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).

Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand. 

Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.

Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden. 

Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta. 

Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.

Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel"). 

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