Was war passiert? Kurz vor der Ausführung eines Freistoßes für die Schweiz hatte Pinheiro Messi angewiesen, den Abstand zum Schützen zu halten. Dabei gefielen dem 39-Jährigen offenbar nicht der Tonfall und die Gesten des Portugiesen. Wie argentinische Lippenleser herausfanden, sagte der Offensivspieler zunächst angeblich: "Sprich mich an, wie es sich gehört."

Doch damit nicht genug. Als die Standardsituation vorüber war, hielten TV-Kameras einen weiteren Wortwechsel zwischen Messi und Pinheiro fest. Messi ging dabei mit erhobenem Zeigefinger auf den Schiedsrichter zu und soll seinen Standpunkt nochmals klargemacht haben.

"Sei nicht respektlos mir gegenüber! Sprich mich an, wie es sich gehört, ich habe dich auch höflich angesprochen", so die vermeintlichen Worte des Argentiniers, die ohne Folgen blieben. Bestätigt ist die ungewöhnliche Wortwahl nicht.