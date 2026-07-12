Während des WM-Viertelfinalspiels zwischen Argentinien und der Schweiz kam es zu einer mehr als kuriosen Szene: Plötzlich machte Lionel Messi dem Schiedsrichter vermeintlich eine Ansage. Gegen Ende der ersten Hälfte lieferte sich der argentinische Superstar von Inter Miami beim Stand von 1:0 für den amtierenden Weltmeister ein hitziges Wortgefecht mit dem portugiesischen Unparteiischen Joao Pedro Pinheiro, dessen Ansetzung schon im Vorfeld der Partie für Diskussionen gesorgt hatte.
Mit erhobenem Zeigefinger: Ansage von Lionel Messi an portugiesischen Schiedsrichter während WM-Viertelfinale?
Lionel Messi soll von Schiedsrichter mehr Respekt gefordert haben
Was war passiert? Kurz vor der Ausführung eines Freistoßes für die Schweiz hatte Pinheiro Messi angewiesen, den Abstand zum Schützen zu halten. Dabei gefielen dem 39-Jährigen offenbar nicht der Tonfall und die Gesten des Portugiesen. Wie argentinische Lippenleser herausfanden, sagte der Offensivspieler zunächst angeblich: "Sprich mich an, wie es sich gehört."
Doch damit nicht genug. Als die Standardsituation vorüber war, hielten TV-Kameras einen weiteren Wortwechsel zwischen Messi und Pinheiro fest. Messi ging dabei mit erhobenem Zeigefinger auf den Schiedsrichter zu und soll seinen Standpunkt nochmals klargemacht haben.
"Sei nicht respektlos mir gegenüber! Sprich mich an, wie es sich gehört, ich habe dich auch höflich angesprochen", so die vermeintlichen Worte des Argentiniers, die ohne Folgen blieben. Bestätigt ist die ungewöhnliche Wortwahl nicht.
- Getty Images Sport
Verrückte Messi-Serie gerissen - Argentinien dennoch im Halbfinale
Letztlich hatte die Szene keine Auswirkungen auf die Partie. Nach dem Ausgleichstreffer durch Dan Ndoye in Minute 67 ging es in die Verlängerung, in der Julian Alvarez (112.) und Lautaro Martinez (120.+1.) das Viertelfinale zugunsten der Argentinier entschieden.
Noch in der regulären Spielzeit hatte der Schweizer Angreifer Breel Embolo nach VAR-Intervention die Gelb-Rote Karte wegen einer Schwalbe gesehen. Dabei griff die neue Regelung zur "Spielerverwechslung", wonach der Videoassistent eingreifen darf, wenn ein falscher Spieler die Gelbe oder Rote Karte erhalten hat. Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und den Argentinier verwarnt. Allerdings stellte sich heraus, dass Embolo überhaupt nicht berührt wurde und stattdessen ohne Fremdeinwirkung abhob.
Messi blieb indes erstmals seit neun WM-Spielen in Serie ohne eigenen Treffer, nachdem er im laufenden Wettbewerb bereits acht Tore erzielte und damit die Torjägerliste gemeinsam mit Kylian Mbappe anführt. Da er das 1:0 durch Alexis Mac Allister per Ecke vorbereitet hatte, kommt er auf insgesamt zehn Scorerpunkte.
WM 2026: Duelle im Halbfinale der Weltmeisterschaft
Tag Uhrzeit Begegnung Stadt 14. Juli 21:00 Frankreich - Spanien Dallas (USA) 15. Juli 21:00 England - Argentinien Atlanta (USA)
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