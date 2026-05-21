"Mit einem Fuß war er schon beim VfB": Lennart Karl vom FC Bayern wäre offenbar fast in Stuttgart gelandet

Karl wechselte im Sommer 2022 schließlich nach München, wo er sich zu einem der vielversprechendsten Talente des hauseigenen Campus entwickelte. Im April 2025 stand er erstmals im Profikader, bei der Klub-WM im Juni verhalf ihm Trainer Vincent Kompany schließlich zum Profidebüt - und kurz danach klopfte Fiedler wieder an.

Nach insgesamt zehn Jahren in verschiedenen Rollen beim VfB hatte er das Traineramt beim Zweitligisten Magdeburg übernommen. "Zu Beginn der Saison haben wir uns mit ihm beschäftigt", sagte Fiedler. "Wir wussten alle um seine Veranlagung, dachten vor seinem Bayern-Durchbruch: Eine Leihe wäre vielleicht eine Option für seine ersten Gehversuche als Profi."

Karl blieb jedoch in München und setzte sich bei den Münchner Profis auf Anhieb durch. Wettbewerbsübergreifend kam der Dribbler in 39 Spielen zum Einsatz, stand dabei 1970 Minuten auf dem Platz, verzeichnete neun Tore und acht Assists. Nach dem Gewinn des Meistertitels kann er mit dem FC Bayern am Samstag gegen Fiedlers Ex-Klub Stuttgart noch den DFB-Pokal gewinnen. Dann dürfte er mit dem DFB-Team zur WM reisen. Karls vermeintliche Kadernominierung ist bereits durchgesickert.