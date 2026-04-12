Mit eigenem Kino! Bayern Münchens Harry Kane baut 23 Millionen Euro schwere Villa in England

Wie die Sun berichtet, befinden sich die Bauarbeiten für Kanes neue Villa sogar schon in der finalen Phase. Demnach soll deren Wert rund 23 Millionen Euro betragen.

Obwohl sich die Villa in unmittelbarer Umgebung des Trainingszentrums des FC Chelsea befindet, müssen sich Bayern-Fans allerdings keine Sorgen darüber machen, ob mit dem neuen Familien-Anwesen Pläne über einen Abgang des englischen Torjägers einhergehen könnten. Stattdessen soll das Haus erst nach Kanes Karriere als Wohnsitz für ihn, seine Frau und die gemeinsamen Kinder dienen.

Ohnehin hatte Kane das Grundstück bereits 2023 erworben. Das damals darauf stehende Haus ließ der 32-Jährige abreißen und daraufhin den nun beinahe fertigen neuen Tempel bauen. Ein Anwohner aus dem wohlhabenden Ort südwestlich von London meinte zu Kanes künftiger Bleibe gegenüber der Sun: "Die Fassade sieht aus wie der Buckingham Palace (Residenz des britischen Königshauses, d. Red.)."

Laut Sun verfügt die Villa über vier Schlafzimmer, im weitläufigen Keller soll es ein Fitnessstudio, eine Bar und sogar ein eigenes Kino geben. Zudem ist wohl eine Garage mit Platz für fünf Autos integriert.