Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane baut sich derzeit im englischen Surrey in der Nähe von London ein absolutes Luxus-Haus.
Mit eigenem Kino! Bayern Münchens Harry Kane baut 23 Millionen Euro schwere Villa in England
Harry Kane baut Villa in der Nähe von Chelseas Trainingszentrum
Wie die Sun berichtet, befinden sich die Bauarbeiten für Kanes neue Villa sogar schon in der finalen Phase. Demnach soll deren Wert rund 23 Millionen Euro betragen.
Obwohl sich die Villa in unmittelbarer Umgebung des Trainingszentrums des FC Chelsea befindet, müssen sich Bayern-Fans allerdings keine Sorgen darüber machen, ob mit dem neuen Familien-Anwesen Pläne über einen Abgang des englischen Torjägers einhergehen könnten. Stattdessen soll das Haus erst nach Kanes Karriere als Wohnsitz für ihn, seine Frau und die gemeinsamen Kinder dienen.
Ohnehin hatte Kane das Grundstück bereits 2023 erworben. Das damals darauf stehende Haus ließ der 32-Jährige abreißen und daraufhin den nun beinahe fertigen neuen Tempel bauen. Ein Anwohner aus dem wohlhabenden Ort südwestlich von London meinte zu Kanes künftiger Bleibe gegenüber der Sun: "Die Fassade sieht aus wie der Buckingham Palace (Residenz des britischen Königshauses, d. Red.)."
Laut Sun verfügt die Villa über vier Schlafzimmer, im weitläufigen Keller soll es ein Fitnessstudio, eine Bar und sogar ein eigenes Kino geben. Zudem ist wohl eine Garage mit Platz für fünf Autos integriert.
- Getty Images Sport
Verlängert Harry Kane seinen Vertrag beim FC Bayern München?
Kane war 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. In München fühlen sich seine Familie und er dem Vernehmen nach pudelwohl und auch sportlich läuft es hervorragend: Inzwischen hat Kane in 137 Einsätzen für Bayern satte 134 Tore erzielt.
Eine für diesen Sommer gültige Ausstiegsklausel ließ der englische Nationalspieler verstreichen, nachdem es immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League oder zu anderen europäischen Topklubs wie beispielsweise dem FC Barcelona gegeben hatte. Mindestens bis zum Ende seines aktuellen Vertrages im Sommer 2027 wird Kane dem FCB erhalten bleiben, an der Säbener Straße arbeitet man aber mit Nachdruck an einer Verlängerung. Bereits Ende Januar hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl entsprechende Gespräche bestätigt.
Zunächst liegt Kanes Fokus darauf, mit Bayern diese Saison so viele Titel wie möglich zu gewinnen. In der Bundesliga ist dem FCB die erneute Meisterschaft angesichts von zwölf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund nur noch rein theoretisch zu nehmen, in der Champions League hat man im Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid am Mittwoch eine sehr gute Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale. Das Hinspiel in Spanien konnte der FCB vergangenen Dienstag bekanntlich mit 2:1 für sich entscheiden, Kane war dabei der zweite Münchener Treffer gelungen.
Den Angreifer hatten vor dem ersten Akt des CL-Krachers Sprunggelenksprobleme geplagt, im Bernabeu spielte Kane dann "ein bisschen über der Schmerzgrenze", wie Trainer Vincent Kompany auf einer Pressekonferenz am Freitag zugab. Beim 5:0 beim FC St. Pauli am Samstag wurde Kane 90 Minuten lang geschont, um einen Einsatz im Rückspiel gegen Real nicht zu gefährden.
Harry Kanes Leistungsdaten beim FC Bayern München
Spiele
137
Tore
134
Assists
31
Titel
Deutscher Meister 2025, Deutscher Supercup-Sieger 2025
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.