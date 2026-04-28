Mit der frühen Führung: FC Bayerns Harry Kane sorgt im Champions-League-Kracher gegen PSG für zwei Bestmarken

Wie so oft ist der Engländer zur Stelle, wenn es um das Toreschießen geht. Das bringt ihm in Paris zwei Rekorde.
Bayern Münchens Harry Kane hat im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit seinem Tor zwei Bestmarken aufgestellt.
Der Engländer brachte die Gäste in der 17. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 in Führung. Zuvor war Münchens Luis Diaz von PSG-Verteidiger Willian Pacho abgeräumt worden. Bis zur Pause drehte PSG das Spiel aber im torreichsten Duell in einem Champions-League-Halbfinale noch in ein 3:2.
Harry Kane: Ein persönlicher und ein englischer Rekord
Durch sein Tor kommt Kane nun zum ersten Mal in seiner langen Karriere in einer Saison auf 60 Torbeteiligungen. Der Bayern-Stürmer verzeichnet aktuell 54 eigene Treffer sowie sechs Assists - eine persönliche Bestmarke.
Außerdem ist Kane durch seinen Treffer in der französischen Hauptstadt der erste Engländer, der in sechs aufeinanderfolgenden Duellen in der Königsklasse getroffen hat. Diese Bestmarke hielt zuvor Liverpool-Legende Steven Gerrard mit fünf Spielen in Serie.
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Lewandowski-Rekord für Harry Kane nur schwer zu erreichen
In der laufenden Bundesliga-Saison sah es lange Zeit auch so aus, als könne Kane den Torrekord von Robert Lewandowski in Angriff nehmen: Der Pole hatte für den FC Bayern in der Saison 2020/21 41 Tore für den deutschen Rekordmeister erzielt und dabei die vorherige Marke von Gerd Müller überboten.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.