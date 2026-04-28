Mit der frühen Führung: FC Bayerns Harry Kane sorgt im Champions-League-Kracher gegen PSG für zwei Bestmarken

Bayern Münchens Harry Kane hat im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit seinem Tor zwei Bestmarken aufgestellt.

Der Engländer brachte die Gäste in der 17. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 in Führung. Zuvor war Münchens Luis Diaz von PSG-Verteidiger Willian Pacho abgeräumt worden. Bis zur Pause drehte PSG das Spiel aber im torreichsten Duell in einem Champions-League-Halbfinale noch in ein 3:2.