"Mir gibt das etwas im Kopf, ihn bei mir zu haben!" Bayern Münchens Lennart Karl hat Weltstar auf seinem Schienbeinschoner

"Michael Olise ist für mich ein besonderer Typ, den ich gerne beobachte", sagte der jüngste Profi im deutschen WM-Kader dem Magazin 51 vom Rekordmeister aus München: "Er spielt in ähnlichen Räumen, ist auch Linksfuß, hat eine Ruhe am Ball, die ich mir gut abschauen kann."

Bei DFB-Kapitän Kimmich und Englands Spielführer Kane finde er beeindruckend, was sie abseits des Rasens machen, fügte der 18-Jährige an: "Wie sie im Athletikbereich arbeiten, wie ernst sie das nehmen, wie professionell ihr ganzer Alltag ist."