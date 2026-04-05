"Mir fehlen die Worte": Liverpool-Star zofft sich nach Pokal-Pleite gegen Manchester City mit eigenen Fans

Viele der rund 8.000 mitgereisten Reds-Fans hatten das Stadion schon lange vor Spielende verlassen, doch diejenigen, die geblieben waren, zeigten mit lautstarken Pfiffen deutlich ihren Unmut. Szoboszlai, sichtlich frustriert über das Ergebnis und die Reaktionen von den Rängen, wurde dabei beobachtet, wie er die Schultern zuckte und die Arme angespannt bewegte, bevor Teamkollege Federico Chiesa eingriff und ihn wegführte.

Nach dem Spiel stellte sich ein sichtlich frustrierter Szoboszlai bei TNT Sports den Fragen: "Ich weiß es nicht", fing er an. "Wenn man etwas macht und es kommt kein Ergebnis dabei heraus, hat das keinen Sinn. Wir hatten Chancen und haben sie nicht genutzt. Mir fehlen die Worte. Wir wollten diesen Sieg so sehr."

Der Ungar kritisierte die fehlende Einsatzbereitschaft der Mannschaft und deren Mentalität: "Um ehrlich zu sein, waren wir alle nicht so da, wie wir hätten sein können. Es ist eine schwierige Zeit, aber wir müssen zusammenhalten."



