Nach der peinlichen 0:4-Niederlage im FA-Cup-Viertelfinale gegen Manchester City am Samstag geriet Dominik Szoboszlai in eine hitzige Auseinandersetzung mit mitgereisten Fans des FC Liverpool.
"Mir fehlen die Worte": Liverpool-Star zofft sich nach Pokal-Pleite gegen Manchester City mit eigenen Fans
Viele der rund 8.000 mitgereisten Reds-Fans hatten das Stadion schon lange vor Spielende verlassen, doch diejenigen, die geblieben waren, zeigten mit lautstarken Pfiffen deutlich ihren Unmut. Szoboszlai, sichtlich frustriert über das Ergebnis und die Reaktionen von den Rängen, wurde dabei beobachtet, wie er die Schultern zuckte und die Arme angespannt bewegte, bevor Teamkollege Federico Chiesa eingriff und ihn wegführte.
Nach dem Spiel stellte sich ein sichtlich frustrierter Szoboszlai bei TNT Sports den Fragen: "Ich weiß es nicht", fing er an. "Wenn man etwas macht und es kommt kein Ergebnis dabei heraus, hat das keinen Sinn. Wir hatten Chancen und haben sie nicht genutzt. Mir fehlen die Worte. Wir wollten diesen Sieg so sehr."
Der Ungar kritisierte die fehlende Einsatzbereitschaft der Mannschaft und deren Mentalität: "Um ehrlich zu sein, waren wir alle nicht so da, wie wir hätten sein können. Es ist eine schwierige Zeit, aber wir müssen zusammenhalten."
Erling Haaland demütigt Liverpool mit Hattrick
Dabei begann das Spiel zunächst vielversprechend für die Reds. Das Team von Trainer Arne Slot bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Wenige Minuten vor der Halbzeit verursachte Virgil van Dijk dann einen Elfmeter, den Erling Haaland zum 1:0 verwandelte. Innerhalb von nur 20 Minuten erzielte der Norweger zwei weitere Treffer und schnürte damit einen Hattrick. Auch Antoine Semenyo traf für die Skyblues, während für Liverpool Mohamed Salah einen Elfmeter verschoss.
Es ist der nächste Fehltritt in einer ohnehin verkorksten Saison, in der Liverpool sogar noch um die Champions-League-Plätze kämpfen muss. Zum Nachdenken bleibt wenig Zeit: Bereits am Mittwoch wartet mit Paris Saint-Germain im Champions-League-Viertelfinale die nächste schwierige Aufgabe.
Szoboszlai appellierte mit Blick auf den Endspurt der Saison: "Wir müssen uns zusammenreißen, denn wenn wir so weiter spielen, können wir die Champions League sehr schnell vergessen – und die Teilnahme im nächsten Jahr auch. Wir müssen also in uns gehen und darüber nachdenken, wie wir diese katastrophale Saison in eine Saison verwandeln können, an die wir uns gerne erinnern."
Dominik Szoboszlai: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 44
- Tore: 12
- Vorlagen: 8