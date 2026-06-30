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Oliver Maywurm

"Das ist ja ein Witz!" Julian Nagelsmann nach WM-Debakel über Schiedsrichterentscheidung stinksauer

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Deutschland jubelte in der Verlängerung gegen Paraguay über ein ganz wichtiges Tor. Doch der Treffer blieb nach VAR-Eingriff nicht bestehen. Und so kam es, wie es kommen musste.

Jonathan Tah erzielte in der Verlängerung des WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay vermeintlich das erlösende Tor für Deutschland - doch dann schaltete sich der VAR ein.

Der schickte Schiedsrichter Jalal Jayed an den Monitor, um sich einen Zweikampf zwischen DFB-Verteidiger Waldemar Anton und Paraguays Torhüter Orlando Gill noch einmal anzuschauen.

Und nach Ansicht der Bilder nahm der Unparteiische aus Marokko den Treffer zum vermeintlichen 2:1 zurück - nicht nur zum Unverständnis von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der kompletten deutschen Ersatzbank, sondern auch von den ehemaligen Top-Schiedsrichtern Patrick Ittrich und Thorsten Kinhöfer.

  • Zunächst einmal: Was war überhaupt passiert? Eine Ecke von Nathaniel Brown segelte an den zweiten Pfosten, wo Tah einköpfte. Was der Schiedsrichter nach VAR-Eingriff abpfiff? Einen eigentlich handelsüblichen Zweikampf zwischen Anton und Gill wertete er als Foul des Deutschen und annullierte das Tor aus der 102. Minute deshalb.

    "Da kann man nur sagen, dass die Entscheidung absolut nicht nachvollziehbar ist", klagte Kinhöfer als Schiedsrichterexperte im ZDF und ergänzte: "Mir fehlen die Worte."

    Auch Ittrich, in gleicher Funktion wie Kinhöfer für MagentaTV tätig, betonte: "Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten." Es sei daher "keine klare Fehlentscheidung. Der Eingriff (des VAR, d. Red.) war nicht gerechtfertigt und das Tor korrekt."

    Den früheren Schutz für Torhüter im Fünfmeterraum, wo sich Antons Einsteigen ereignete, "gibt es nicht mehr", so Ittrich weiter. "Er hat auch nicht in den Arm gegriffen, er hat ihn nicht weggedrückt und nicht festgehalten." Zudem betonte er, dass Feldschiedsrichter Jayed trotz des VAR-Hinweises bei seiner ursprünglichen Wahrnehmung hätte bleiben können. "Für mich die falsche Entscheidung", stellte Ittrich klar.


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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Deutschland schied gegen Paraguay im Elfmeterschießen aus

    Nagelsmann war ob der Entscheidung indes völlig fassungslos, griff sich an den Kopf. Auch nach dem dramatischen Aus hatte sich die Wut über die Szene nicht gelegt. "Das ist ja ein Witz! Keine Ahnung, was er da gesehen hat", sagte er bei Magenta.

    Kai Havertz sorgte nach Wiederanpfiff schnell für den Ausgleich (54. Minute), allerdings blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 1:1. Zu Beginn der Verlängerung drängte das DFB-Team dann auf den Führungstreffer, um nicht mit dem drohenden frühen Aus vor Augen ins Elfmeterschießen zu müssen. Umso wichtiger wäre Tahs Tor gewesen, das zu Unrecht aberkannt wurde.

    Es kam, wie es kommen musste. Die Partie ging ins Elfmeterschießen, in dem die DFB-Elf die Hälfte (!) ihrer sechs Elfmeter verschoss und zurecht im Sechzentelfinale ausschied.

    Zum dritten Mal hintereinander hat die Nationalmannschaft bei einer WM also nicht das Achtelfinale erreicht. Es war einmal eine Turniermannschaft.


Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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