"Das ist ja ein Witz!" Julian Nagelsmann nach WM-Debakel über Schiedsrichterentscheidung stinksauer

Zunächst einmal: Was war überhaupt passiert? Eine Ecke von Nathaniel Brown segelte an den zweiten Pfosten, wo Tah einköpfte. Was der Schiedsrichter nach VAR-Eingriff abpfiff? Einen eigentlich handelsüblichen Zweikampf zwischen Anton und Gill wertete er als Foul des Deutschen und annullierte das Tor aus der 102. Minute deshalb.

"Da kann man nur sagen, dass die Entscheidung absolut nicht nachvollziehbar ist", klagte Kinhöfer als Schiedsrichterexperte im ZDF und ergänzte: "Mir fehlen die Worte."

Auch Ittrich, in gleicher Funktion wie Kinhöfer für MagentaTV tätig, betonte: "Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten." Es sei daher "keine klare Fehlentscheidung. Der Eingriff (des VAR, d. Red.) war nicht gerechtfertigt und das Tor korrekt."

Den früheren Schutz für Torhüter im Fünfmeterraum, wo sich Antons Einsteigen ereignete, "gibt es nicht mehr", so Ittrich weiter. "Er hat auch nicht in den Arm gegriffen, er hat ihn nicht weggedrückt und nicht festgehalten." Zudem betonte er, dass Feldschiedsrichter Jayed trotz des VAR-Hinweises bei seiner ursprünglichen Wahrnehmung hätte bleiben können. "Für mich die falsche Entscheidung", stellte Ittrich klar.



