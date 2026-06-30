"Das ist ja ein Witz!" Julian Nagelsmann nach WM-Debakel über Schiedsrichterentscheidung stinksauer

Jonathan Tah erzielte in der Verlängerung des WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay vermeintlich das erlösende Tor für Deutschland - doch dann schaltete sich der VAR ein.
Der schickte Schiedsrichter Jalal Jayed an den Monitor, um sich einen Zweikampf zwischen DFB-Verteidiger Waldemar Anton und Paraguays Torhüter Orlando Gill noch einmal anzuschauen.
Und nach Ansicht der Bilder nahm der Unparteiische aus Marokko den Treffer zum vermeintlichen 2:1 zurück - nicht nur zum Unverständnis von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der kompletten deutschen Ersatzbank, sondern auch von den ehemaligen Top-Schiedsrichtern Patrick Ittrich und Thorsten Kinhöfer.