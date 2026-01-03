Mini-Ablöse für den BVB: Stürmerabgang bei Borussia Dortmund steht angeblich "kurz bevor"

Verstärkungen im Angriff hat die abstiegsbedrohte Fortuna dringend nötig: Mit 15 Toren aus 17 Spielen stellen die Rheinländer die mit Abstand schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Magere 17 Punkte bedeuten zudem aktuell mit Rang 16 einen Abstiegsplatz.

Der designierte Hoffnungsträger Paulina steht in Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag. Beim BVB kam er seit seinem ablösefreien Wechsel von Hercules Utrecht im Sommer 2024 hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in dieser Saison in der Regionalliga antritt. In elf Duellen kann der 21-Jährige dort die ordentliche Bilanz von sieben Toren und einer Vorlage vorweisen.

Mit seinen Leistungen soll Paulina nicht nur das Interesse der Fortuna geweckt haben, sondern auch andere Vereine aus dem In- und Ausland wollten dem Angreifer die Möglichkeit bieten, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.