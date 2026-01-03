Jordi Paulinas Transfer vom BVB zu Fortuna Düsseldorf ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Dies berichtet Sky. Der Wechsel des Angreifers aus der Reserve von Borussia Dortmund zum Zweitligisten stehe "kurz bevor", schon "zeitnah" soll der Deal verkündet werden, heißt es.
Mini-Ablöse für den BVB: Stürmerabgang bei Borussia Dortmund steht angeblich "kurz bevor"
Erste Berichte über Verhandlungen zwischen der Borussia und Düsseldorf waren um den Jahreswechsel aufgetaucht. Mittlerweile sollen sich die Klubs auf die Modalitäten des Transfers verständigt haben. Demnach werde die Fortuna eine Ablöse in Höhe von 400.000 Euro für Paulina an die Strobelallee überweisen. Dortmund habe sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert.
Die Verpflichtung Paulinas ist eine der ersten Amtshandlungen von Düsseldorfs neuem Sportvorstand Sven Mislintat. Er kennt Paulina noch aus seiner Zeit in Dortmund. Bei den Schwarzgelben war Mislintat bis Februar 2025 als Technischer Direktor und Chef der Scoutingabteilung tätig.
Jordi Paulina spielte für die Reserve des BVB
Verstärkungen im Angriff hat die abstiegsbedrohte Fortuna dringend nötig: Mit 15 Toren aus 17 Spielen stellen die Rheinländer die mit Abstand schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Magere 17 Punkte bedeuten zudem aktuell mit Rang 16 einen Abstiegsplatz.
Der designierte Hoffnungsträger Paulina steht in Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag. Beim BVB kam er seit seinem ablösefreien Wechsel von Hercules Utrecht im Sommer 2024 hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in dieser Saison in der Regionalliga antritt. In elf Duellen kann der 21-Jährige dort die ordentliche Bilanz von sieben Toren und einer Vorlage vorweisen.
Mit seinen Leistungen soll Paulina nicht nur das Interesse der Fortuna geweckt haben, sondern auch andere Vereine aus dem In- und Ausland wollten dem Angreifer die Möglichkeit bieten, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.
Paulina ist in den Niederlanden geboren, läuft jedoch inzwischen für das Nationalteam von Curacao auf, das sich mit Trainer Dick Advocaat sensationell für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert hat.
In der Gruppenphase trifft Curacao auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador. Paulina absolvierte bislang zwei Länderspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen.
