"Mindestens": So viele Tore braucht PSG im Rückspiel gegen den FC Bayern München laut Luis Enrique für den Finaleinzug der Champions League

Und der Spanier gab sich keinen Illusionen hin: Die Rückkehr an die Triumphstätte in München, wo PSG am 31. Mai 2025 Europas Thron erklommen hatte, werde nicht weniger verrückt als der erste Akt dieses historischen Fußballdramas. "Das Rückspiel wird genauso laufen wie das Hinspiel. Ich habe meine Mitarbeiter vor fünf Minuten gefragt, wie viele Tore wir zum Sieg brauchen. Mindestens drei!"

Dieses Paris ist dazu in der Lage - und zu mehr! Enrique hat ein Monster geschaffen, das totalen Fußball zelebriert. Mit Stars, die füreinander kämpfen wie Weltfußballer Ousmane Dembele, der lachend bekannte: "Wenn ich nicht renne, setzt mich Luis Enrique auf die Ersatzbank." Mit verwirrenden Positionswechseln und einem Killerinstinkt, der selbst dem Münchner Hundert-Tore-Sturm größten Respekt einflößt.