Nach dem Spektakel von Paris richtet sich der Titelverteidiger auf einen ähnlich verrückten Abend in München ein. Luis Enrique fasste die ganze Absurdität dieses aberwitzigen Fußballabends in einem herrlichen Paradoxon zusammen. "Wir hatten es verdient zu gewinnen, wir hatten ein Unentschieden verdient, und wir hatten es verdient zu verlieren", sagte der Trainer der Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain zu diesem denkwürdigen 5:4 (3:2) gegen den FC Bayern, einem wahrhaft "fantastischen Spiel".
"Mindestens": So viele Tore braucht PSG im Rückspiel gegen den FC Bayern München laut Luis Enrique für den Finaleinzug der Champions League
"Das Rückspiel wird genauso laufen wie das Hinspiel"
Und der Spanier gab sich keinen Illusionen hin: Die Rückkehr an die Triumphstätte in München, wo PSG am 31. Mai 2025 Europas Thron erklommen hatte, werde nicht weniger verrückt als der erste Akt dieses historischen Fußballdramas. "Das Rückspiel wird genauso laufen wie das Hinspiel. Ich habe meine Mitarbeiter vor fünf Minuten gefragt, wie viele Tore wir zum Sieg brauchen. Mindestens drei!"
Dieses Paris ist dazu in der Lage - und zu mehr! Enrique hat ein Monster geschaffen, das totalen Fußball zelebriert. Mit Stars, die füreinander kämpfen wie Weltfußballer Ousmane Dembele, der lachend bekannte: "Wenn ich nicht renne, setzt mich Luis Enrique auf die Ersatzbank." Mit verwirrenden Positionswechseln und einem Killerinstinkt, der selbst dem Münchner Hundert-Tore-Sturm größten Respekt einflößt.
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Enrique kommt nach dem Spektakel nicht mehr aus dem Schwärmen heraus
"Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel", schwärmte Enrique nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League: "Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren."
Seine Spieler pflichteten frohen Herzens bei. "Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen", sagte Kapitän Marquinhos bei Canal+. "Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit."
Und doch schwang zumindest bei Enrique ein Hauch des Bedauerns mit. "Beim Stand von 5:2 dachten wir an ein besseres Ergebnis", bekannte der 55-Jährige. Dass PSG am Ende den Faden verlor, könnte sich in München bitter rächen.
Enrique glaubt an Push durch Heim-Fans beim FC Bayern im Rückspiel
"Bayern wird mit der Unterstützung seiner Fans noch stärker sein", prophezeite der Coach, "aber die Rückkehr dorthin wird für uns schöne Erinnerungen wecken." An das magische 5:0 gegen Inter Mailand im einseitigsten Endspiel der Moderne. "Wir wollen mit der gleichen Mentalität antreten und alles daransetzen, zu gewinnen."
So wie in dieser Saison schon beim FC Barcelona (2:1), in Leverkusen (7:2), in der Zwischenrunde bei der AS Monaco (3:2) und danach bei Chelsea (3:0) sowie in Liverpool (2:0). Die Zuversicht wurde auch nicht getrübt von der Verletzung des für die Statik so wichtigen Außenverteidigers Achraf Hakimi. Der Marokkaner fasste sich nach einem Duell mit Konrad Laimer in der Schlussphase an den schmerzenden hinteren Oberschenkel.
"Wir haben einen Vorsprung von einem Tor. Aber wie wir gesehen haben, bedeutet das absolut nichts", sagte Mittelfeld-Maestro Vitinha und betonte: "Dennoch fahren wir dorthin, um zu gewinnen." Oder, wie es Dembele formulierte: "Es gibt keinen Grund, etwas zu verändern."