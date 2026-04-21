Mindestens 80 Millionen Euro wären fällig! PSG-Star wird wohl beim FC Barcelona angeboten

Ob sich Barcelona tatsächlich konkret um Barcola bemüht, scheint angesichts des preislichen Unterschieds zu Rashford eher unwahrscheinlich. PSG, wo der französische Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag steht, würde für Barcola dem Vernehmen nach mindesten 80 Millionen Euro Ablöse fordern. Ob sich das finanziell gebeutelte Barca eine derart teure Verpflichtung leisten kann, ist mehr als fraglich.

Neben Barcelona bringt die Sport als potenziellen Interessenten für Barcola zudem noch den FC Liverpool ins Gespräch. Bei den Reds gilt der PSG-Star demnach als Alternative, sollte man Top-Kandidat Yan Diomande von RB Leipzig nicht bekommen. Mit dem Ivorer soll Liverpool bereits sehr konkrete Gespräche geführt haben, eine Ablöse von über 100 Millionen Euro würde wohl fällig werden. Was einen Abgang Barcolas befeuern könnte: Auch PSG hat Diomande angeblich kontaktiert, allerdings hat Liverpool die deutlich besseren Karten auf eine Verpflichtung des Bundesligastars.

Barcola, 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Paris gewechselt, ist in der namhaft besetzten Offensive des amtierenden Champions-League-Siegers meist Stammkraft. In der laufenden Saison steht er bis dato bei zwölf Toren und sieben Assists in 40 Einsätzen.

Barcola könnte mit PSG zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewinnen. Im Halbfinale trifft der französische Dauermeister auf den FC Bayern München, das Hinspiel steigt kommenden Dienstag.