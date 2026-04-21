Offensivspieler Bradley Barcola könnte im Sommer offenbar Thema beim FC Barcelona werden. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.
Mindestens 80 Millionen Euro wären fällig! PSG-Star wird wohl beim FC Barcelona angeboten
Berater bietet Bradley Barcola wohl unter anderem beim FC Barcelona an
Demnach ruft Barcolas Berater den 23-Jährigen derzeit bei einigen großen Adressen Europas in Erinnerung, unter anderem eben bei Barca. Dort soll Deco den Franzosen ohnehin schon auf seiner Liste möglicher Verstärkungen für die Offensive haben. Zu einem möglichen Wechselwunsch Barcolas passen Berichte aus dem Dezember, wonach er sich gegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Paris sträube.
Barca benötigt offensive Verstärkungen angesichts der ungewissen Zukunft von Marcus Rashford möglicherweise. Der Engländer ist noch bis Saisonende von Manchester United nach Barcelona verliehen, der spanische Meister könnte Rashford wohl für 30 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten. Ob Barca die Kaufoption ziehen will oder nicht, darüber gab es zuletzt jedoch unterschiedliche Berichte. Möglicherweise ist Barcelona die Ablöse für Rashford zu hoch, eine weitere Leihe will indes United offenbar nicht.
- AFP
Bradley Barcola würde mindestens 80 Millionen Euro kosten
Ob sich Barcelona tatsächlich konkret um Barcola bemüht, scheint angesichts des preislichen Unterschieds zu Rashford eher unwahrscheinlich. PSG, wo der französische Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag steht, würde für Barcola dem Vernehmen nach mindesten 80 Millionen Euro Ablöse fordern. Ob sich das finanziell gebeutelte Barca eine derart teure Verpflichtung leisten kann, ist mehr als fraglich.
Neben Barcelona bringt die Sport als potenziellen Interessenten für Barcola zudem noch den FC Liverpool ins Gespräch. Bei den Reds gilt der PSG-Star demnach als Alternative, sollte man Top-Kandidat Yan Diomande von RB Leipzig nicht bekommen. Mit dem Ivorer soll Liverpool bereits sehr konkrete Gespräche geführt haben, eine Ablöse von über 100 Millionen Euro würde wohl fällig werden. Was einen Abgang Barcolas befeuern könnte: Auch PSG hat Diomande angeblich kontaktiert, allerdings hat Liverpool die deutlich besseren Karten auf eine Verpflichtung des Bundesligastars.
Barcola, 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Paris gewechselt, ist in der namhaft besetzten Offensive des amtierenden Champions-League-Siegers meist Stammkraft. In der laufenden Saison steht er bis dato bei zwölf Toren und sieben Assists in 40 Einsätzen.
Barcola könnte mit PSG zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewinnen. Im Halbfinale trifft der französische Dauermeister auf den FC Bayern München, das Hinspiel steigt kommenden Dienstag.
Bradley Barcola: Seine Zahlen für PSG
Spiele
143
Tore
38
Assists
37