Wie die Bild berichtet, zeige Borussia Dortmund "starkes Interesse" an einer Verpflichtung von Karim Coulibaly. Der 18 Jahre junge Innenverteidiger, der im Juli 2024 ausgerechnet aus der Jugend des HSV an die Weser gewechselt war, ist der Shootingstar der Werder-Mannschaft und soll das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen haben - darunter laut Bild die AC Milan, Juventus, Newcastle United und Chelsea.
Mindestens 40 Millionen Euro Ablöse: BVB hat offenbar Shootingstar der Bundesliga auf dem Zettel
BVB mit guten Karten: Coulibaly-Verkauf bei Werder Bremen angeblich beschlossen Sache
Bereits im Winter sollen einige Klubs bei den Grün-Weißen vorstellig geworden sein, dem Vernehmen nach wurde ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt. Doch eine solche Summe soll mittlerweile längst nicht mehr ausreichen, um sich Coulibalys Dienste im kommenden Sommer zu sichern.
Die Bild hatte Anfang März berichtet, dass ein Verkauf Coulibalys bei Werder beschlossene Sache sei. Darauf hätten sich der Spieler, sein Berater Nochi Hamasor und Geschäftsführer Clemens Fritz geeinigt. Weil ein Klassenerhalt nach dem Sieg im Nordderby mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 16 immer wahrscheinlicher wird, fordern die Werderaner für Coulibaly wohl 40 bis 50 Millionen Euro. Damit würde der deutsche U21-Nationalspieler zum Rekordverkauf des Klubs avancieren. Sollte Bremen jedoch noch absteigen, würde sich die Summe empfindlich verringern.
Der BVB darf sich trotz der abschreckenden Ablöseforderungen durchaus Hoffnungen machen, sollte der Klub bei Coulibaly ernst machen. Denn der 18-Jährige wolle dem Vernehmen nach in Deutschland bleiben und in der Bundesliga spielen. Und gerade auf der unter Niko Kovac im Dreierkettensystem so wichtigen Position in der Innenverteidigung hat der BVB im Sommer großen Bedarf.
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BVB in Transfer-Nöten: Verkauf von Star-Spielern fast schon Pflicht?
Niklas Süle wird den Verein nach vier Jahren ablösefrei verlassen, Kapitän Emre Can wird voraussichtlich die gesamte Hinrunde mit seinem Kreuzbandriss verpassen und ist bereits 32. Hinter der langfristigen Zukunft von Nico Schlotterbeck steht trotz seiner Vertragsverlängerung mitsamt Ausstiegsklausel bis zum Ende der WM ein großes Fragezeichen. Coulibaly könnte also eine durchaus große Kaderlücke in Dortmund schließen.
Allerdings ist eine solch hohe Ablöse für die Schwarzgelben eigentlich nur durch Verkäufe finanzierbar. Sollte Schlotterbeck doch noch im Sommer via Ausstiegsklausel gehen, wäre der Coulibaly-Deal finanzierbar, auch ein Verkauf des womöglich scheidenden Serhou Guirassy und des nach wie vor mit einer Vertragsverlängerung hadernden Karim Adeyemi steht zur Debatte.
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Coulibaly patzt bei Startelf-Comeback: "Wir reden hier immer noch über einen 18-Jährigen!"
Coulibaly hatte in den vergangenen Wochen mit ein paar muskulären Problemen und Verletzungen zu kämpfen, weshalb er erst im Nordderby am vergangenen Wochenende erstmals seit Mitte Februar wieder in der Werder-Startelf stand. Beim umkämpften und hoch emotionalen 3:1-Sieg gegen den HSV sah der 18-Jährige nur beim 1:1 durch Robert Glatzel nicht unbedingt gut aus. Im Laufduell gegen den 32-Jährigen ging Coulibaly etwas zu leicht zu Boden und hoffte auf den Pfiff. Der blieb aus und Glatzel nagelte den Ball traumhaft zum zwischenzeitlichen Ausgleich in den Winkel.
Einen großen Fehler wollte Trainer Daniel Thioune seinem Abwehrjuwel aber nicht attestieren. "Glatzel hat wahrscheinlich sein bestes Saison-Spiel gemacht. In der Situation hat auch die Unterstützung gefehlt. Wir reden hier immer noch über einen 18-Jährigen im Wachstum gegen einen 30-Jährigen, der genau weiß, wie er sich verhalten muss", sagte Thioune.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.