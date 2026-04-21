Mindestens 40 Millionen Euro Ablöse: BVB hat offenbar Shootingstar der Bundesliga auf dem Zettel

Bereits im Winter sollen einige Klubs bei den Grün-Weißen vorstellig geworden sein, dem Vernehmen nach wurde ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt. Doch eine solche Summe soll mittlerweile längst nicht mehr ausreichen, um sich Coulibalys Dienste im kommenden Sommer zu sichern.

Die Bild hatte Anfang März berichtet, dass ein Verkauf Coulibalys bei Werder beschlossene Sache sei. Darauf hätten sich der Spieler, sein Berater Nochi Hamasor und Geschäftsführer Clemens Fritz geeinigt. Weil ein Klassenerhalt nach dem Sieg im Nordderby mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 16 immer wahrscheinlicher wird, fordern die Werderaner für Coulibaly wohl 40 bis 50 Millionen Euro. Damit würde der deutsche U21-Nationalspieler zum Rekordverkauf des Klubs avancieren. Sollte Bremen jedoch noch absteigen, würde sich die Summe empfindlich verringern.

Der BVB darf sich trotz der abschreckenden Ablöseforderungen durchaus Hoffnungen machen, sollte der Klub bei Coulibaly ernst machen. Denn der 18-Jährige wolle dem Vernehmen nach in Deutschland bleiben und in der Bundesliga spielen. Und gerade auf der unter Niko Kovac im Dreierkettensystem so wichtigen Position in der Innenverteidigung hat der BVB im Sommer großen Bedarf.