Amtsinhaber Florentino Perez lässt vor den Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid die Muskeln spielen. Gegenüber der TV-Sendung Horizonte kündigte er ein Rekordangebot für einen Weltstar an. Mehrere Blockbuster-Transfers hat der amtierende Kandidat für die Wiederwahl nach eigenen Angaben bereits in trockenen Tüchern. Doch das war offenbar nur das Vorgeplänkel für einen echten Transferhammer.
"Mindestens 150 Millionen Euro": Florentino Perez kündigt baldigen Rekordtransfer bei Real Madrid an
Konkret kündigte Perez an, dass der Verein ein atemberaubendes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen "Superstar auf dem Level von Cristiano Ronaldo" unterbreiten wird. Wer nun allerdings an eine Verpflichtung des norwegischen Knipsers von Manchester City denkt, sieht sich getäuscht: Bei dem anvisierten Objekt der Begierde handelt es sich laut Perez nicht um Erling Haaland.
Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass der Deal oberste Priorität genießt und extrem zeitnah über die Bühne gehen soll. Perez erklärte: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein bedeutendes Angebot für einen Spieler unterbreiten, der den größten Transfer in der Geschichte Madrids darstellen würde. Mindestens 150 Millionen Euro."
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Perez: "Es ist nicht Haaland"
Die Verpflichtungen von Star-Trainer Jose Mourinho sowie Abwehrhüne Ibrahima Konate aus Liverpool und Rechtsverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand sind laut Perez bereits beschlossene Sache. Der Klubchef deutete zudem an, dass Verstärkungen "auf vielen weiteren Positionen" kommen würden. Dabei ließ er bereits sehr konkrete Hinweise fallen.
"Das Angebot wird sich auf einen Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaka beziehen. Er ist ein Galactico… Natürlich handelt es sich um einen Spieler vom Mittelfeld aufwärts. Es ist nicht Haaland. Als Erstes werden wir mit dem Verein sprechen. Hören Sie, ich sage Ihnen: Er kommt nicht aus der Premier League. Wir werden das Angebot unterbreiten und sehen, was passiert", fügte er hinzu.
Perez schloss Olise, Doku und Kane aus
Als Perez in der Sendung auf konkrete namhafte Spieler angesprochen wurde, schloss er systematisch mehrere Weltstars aus der Gleichung aus und grenzte den Kreis der Kandidaten damit drastisch ein. Die auffälligste Auslassung in seinen Plänen war zweifelsohne Haaland.
Perez konterte damit direkt die kontroversen Behauptungen seines Gegenkandidaten Enrique Riquelme, der im Vorfeld behauptet hatte, bereits eine Vereinbarung mit dem Top-Stürmer getroffen zu haben. Neben Haaland schloss Perez zudem Michael Olise, Jeremy Doku und Harry Kane ausdrücklich aus. Auch ein Akteur von Erzrivale FC Barcelona ist kategorisch kein Thema.
Da mit Kylian Mbappe und Vinicius Junior bereits zwei Ausnahmespieler die Offensivreihe der Mannschaft bilden, stellt sich zwangsläufig die Sinnfrage. Braucht Madrid überhaupt noch einen millionenschweren Superstar im Angriff? Der langjährige Vereinspräsident dazu: "Nun, in Madrid braucht man immer mehr."
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Kommt ein Top-Star von PSG zu Real?
Derzeit ist Jude Bellingham der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Real. Mit einer an Borussia Dortmund gezahlten Grundablöse von 103 Millionen Euro, die sich durch diverse erfolgsabhängige Leistungsprämien auf bis zu 127 Millionen Euro belaufen kann, übertraf er bisherige Rekordtransfers wie Eden Hazard, Gareth Bale und Ronaldo.
Potenzielle Kandidaten, über die spekuliert wird, sind nun: Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue - alle spielen aktuelle bei Paris Saint-Germain.
Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".