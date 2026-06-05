"Mindestens 150 Millionen Euro": Florentino Perez kündigt baldigen Rekordtransfer bei Real Madrid an

Konkret kündigte Perez an, dass der Verein ein atemberaubendes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen "Superstar auf dem Level von Cristiano Ronaldo" unterbreiten wird. Wer nun allerdings an eine Verpflichtung des norwegischen Knipsers von Manchester City denkt, sieht sich getäuscht: Bei dem anvisierten Objekt der Begierde handelt es sich laut Perez nicht um Erling Haaland.

Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass der Deal oberste Priorität genießt und extrem zeitnah über die Bühne gehen soll. Perez erklärte: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein bedeutendes Angebot für einen Spieler unterbreiten, der den größten Transfer in der Geschichte Madrids darstellen würde. Mindestens 150 Millionen Euro."