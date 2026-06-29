Millionensumme für neuen Hoffnungsträger? Eintracht Frankfurt schnappt sich wohl 24-Tore-Stürmer

Wie Sky berichtet, schnappt sich Frankfurt den 18-jährigen Malik Pimpong vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland. Lediglich finale Details zwischen den beiden Vereinen seien noch zu klären, heißt es.

Pimpong soll bei der Eintracht einen bis 2031 datierten Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse für den Offensivspieler beträgt wohl zwischen 2,5 und drei Millionen Euro. Dem Vernehmen nach könnte ein Teil der Pimpong-Ablöse auch mit dem Transfer von Rasmus Kristensen verrechnet werden, der wohl den anderen Weg einschlägt und aus Frankfurt zurück zu seinem Jugendklub Midtjylland wechselt.

Pimpong ist derweil bisher noch ohne Einsatz für die Profis der Dänen. Zwar stand er vergangene Saison zweimal im Europa-League-Kader Midtjyllands, wurde dabei aber jeweils nicht eingewechselt. In der U19 des viermaligen dänischen Meisters sorgte Pimpong dafür umso mehr für Aufsehen: So kam er 2025/26 in 30 Einsätzen auf 24 Tore, unter anderem traf er in vier Youth-League-Spielen viermal.

Der dänische Junioren-Nationalspieler ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielte für Midtjyllands U19 zuletzt meist als Mittelstürmer. Pimpong, Sohn des ehemaligen ghanaischen Nationalspielers Razak Pimpong, kann aber auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen.