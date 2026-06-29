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Eintracht Frankfurt Presents New Head Coach Adi HütterGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Millionensumme für neuen Hoffnungsträger? Eintracht Frankfurt schnappt sich wohl 24-Tore-Stürmer

Bundesliga
Transfers
M. Pimpong
Eintracht Frankfurt
FC Midtjylland

Für seinen aktuellen Klub wartet Malik Pimpong zwar noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Eintracht Frankfurt blättert wohl dennoch schon eine Millionensumme für ihn hin.

Eintracht Frankfurt steht wohl kurz vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers, der aus Dänemark nach Hessen kommen würde.

  • Eintracht Frankfurt wohl kurz vor Verpflichtung von Midtjylland-Talent

    Wie Sky berichtet, schnappt sich Frankfurt den 18-jährigen Malik Pimpong vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland. Lediglich finale Details zwischen den beiden Vereinen seien noch zu klären, heißt es.

    Pimpong soll bei der Eintracht einen bis 2031 datierten Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse für den Offensivspieler beträgt wohl zwischen 2,5 und drei Millionen Euro. Dem Vernehmen nach könnte ein Teil der Pimpong-Ablöse auch mit dem Transfer von Rasmus Kristensen verrechnet werden, der wohl den anderen Weg einschlägt und aus Frankfurt zurück zu seinem Jugendklub Midtjylland wechselt.

    Pimpong ist derweil bisher noch ohne Einsatz für die Profis der Dänen. Zwar stand er vergangene Saison zweimal im Europa-League-Kader Midtjyllands, wurde dabei aber jeweils nicht eingewechselt. In der U19 des viermaligen dänischen Meisters sorgte Pimpong dafür umso mehr für Aufsehen: So kam er 2025/26 in 30 Einsätzen auf 24 Tore, unter anderem traf er in vier Youth-League-Spielen viermal.

    Der dänische Junioren-Nationalspieler ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielte für Midtjyllands U19 zuletzt meist als Mittelstürmer. Pimpong, Sohn des ehemaligen ghanaischen Nationalspielers Razak Pimpong, kann aber auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen.

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  • Germany v Denmark - U18 Four Nations TournamentGetty Images Sport

    Eintracht Frankfurt setzt nach Albert Riera nun wieder auf Adi Hütter

    In Frankfurts Offensive hätte Pimpong indes viel prominente Konkurrenz. So müsste er sich mit Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab oder Jean-Matteo Bahoya messen. Zudem hat die Eintracht mit Noel Futkeu, der nach einer starken Saison für Greuther Fürth in der 2. Bundesliga per 1,3-Millionen-Euro-Rückkaufklausel zurück an den Main geholt wurde, diesen Sommer bereits einen weiteren Transfer getätigt. Ob Futkeu tatsächlich bleibt oder für deutlich mehr als 1,3 Millionen Euro direkt weiter verkauft wird, ist allerdings offen.

    Entscheidend ist dabei vor allem die Meinung des neuen, alten Trainers. Nach dem gescheiterten Experiment mit Albert Riera ist bekanntlich Adi Hütter zur SGE zurückgekehrt. Der Österreicher hatte den Tabellenachten der abgelaufenen Bundesligasaison zwischen 2018 und 2021 schon einmal trainiert, hat nun bis 2029 unterschrieben.

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