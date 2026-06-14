Tottenham Hotspur hat offenbar die erste konkrete Offerte für Ausnahmetalent Luka Vuskovic abgelehnt. Nach Informationen von Sky haben die Spurs ein Angebot von Brighton & Hove Albion für den in der abgelaufenen Saison an den HSV ausgeliehenen Innenverteidiger abgelehnt.
Millionenschweres Angebot reicht offenbar nicht! Tottenham Hotspur bleibt bei Luka Vuskovic hart
Werben um Vuskovic: Brighton will wohl nochmal nachlegen
The Athletic hatte unlängst von rund 35 Millionen Euro berichtet, die der Verein von Trainer Fabian Hürzeler für den Kroaten auf den Tisch legen würde. Offenbar zu wenig für Tottenham.
Laut Sky ist jedoch davon auszugehen, dass Brighton nochmal nachlegen wird, um Vuskovic aus Nordlondon loszueisen. Zumal es bereits eine mündliche Einigung zwischen den beiden Parteien geben soll.
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Vuskovic: Brighton als Zwischenschritt?
Eine Rückkehr des 19-Jährigen zum Hamburger SV dürfte damit endgültig vom Tisch sein. Wobei ohnehin nicht damit zu rechnen war, dass die Rothosen eine Chance auf eine weitere Zusammenarbeit mit Vuskovic haben werden. Zwischenzeitlich war auch über ein erneutes Leihgeschäft spekuliert worden.
Vuskovic, der bei Tottenham noch bis 2030 unter Vertrag steht, hatte sich mit überragenden Leistungen für den Aufsteiger ins Schaufenster für größere Aufgaben gespielt. Als unumstrittener Stammspieler reifte er trotz seines jungen Alters in kürzester Zeit zum Abwehrchef in Hamburg und erzielte in wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspielen sechs Tore und eine Vorlage.
Schon während der Saison hatte es deshalb Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu einem absoluten Topklub gegeben. Unter anderem der FC Bayern München und Barcelona sollen zu den Vereinen gehören, die Vuskovics Entwicklung genauer beobachten würden.
Vuskovic würde mit Tottenham nicht international spielen
In Brighton könnte Vuskovic indes einen Zwischenschritt für seine Entwicklung gehen. Die Seagulls qualifizierten sich als Tabellenachter der Premier League zudem für die Conference League, während Tottenham um den Abstieg spielte und folglich nicht auf der internationalen Bühne vertreten sein wird.
Bei der WM könnte Vuskovic seinen Marktwert derweil nochmal steigern. Mit Kroatien trifft er in der Gruppenphase auf England, Panama und Ghana.