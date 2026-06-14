Millionenschweres Angebot reicht offenbar nicht! Tottenham Hotspur bleibt bei Luka Vuskovic hart

Eine Rückkehr des 19-Jährigen zum Hamburger SV dürfte damit endgültig vom Tisch sein. Wobei ohnehin nicht damit zu rechnen war, dass die Rothosen eine Chance auf eine weitere Zusammenarbeit mit Vuskovic haben werden. Zwischenzeitlich war auch über ein erneutes Leihgeschäft spekuliert worden.

Vuskovic, der bei Tottenham noch bis 2030 unter Vertrag steht, hatte sich mit überragenden Leistungen für den Aufsteiger ins Schaufenster für größere Aufgaben gespielt. Als unumstrittener Stammspieler reifte er trotz seines jungen Alters in kürzester Zeit zum Abwehrchef in Hamburg und erzielte in wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspielen sechs Tore und eine Vorlage.

Schon während der Saison hatte es deshalb Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu einem absoluten Topklub gegeben. Unter anderem der FC Bayern München und Barcelona sollen zu den Vereinen gehören, die Vuskovics Entwicklung genauer beobachten würden.