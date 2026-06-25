Sturmtalent Jonah Kusi-Asare wird den FC Bayern München diesen Sommer offenbar endgültig verlassen. Einem Bericht von Sky zufolge haben sich der deutsche Meister und der FC Fulham grundsätzlich auf einen festen Transfer Kusi-Asares verständigt.
Millioneneinnahme für den FC Bayern: FCB-Offensivspieler geht offenbar in die Premier League
Der Klub aus der Premier League hatte den 18-Jährigen in der abgelaufenen Saison bereits vom FCB ausgeliehen. Obwohl Kusi-Asare lediglich zu zehn meist kurzen Einsätzen kam, bemühte sich Fulham nun wohl sehr darum, den Angreifer fest zu verpflichten.
So hatte Bayern laut Skymehrere Angebote der Engländer zunächst abgelehnt. Letztlich erhöhte Fulham seine Offerte wohl auf rund sechs Millionen Euro Ablöse, was den Münchenern schließlich ausreichte. Kusi-Asares Vertrag beim FCB läuft 2027 aus.
- Getty
Kusi-Asare spielt in Fulhams U21 überzeugend
Dem Vernehmen nach hatten mehrere andere Vereine aus der Premier League zuletzt bei Kusi-Asare angeklopft. Der schwedische U21-Nationalspieler sieht die beste Perspektive aber offenbar bei Fulham, das ihn laut Sky mit einem langfristigen Vertrag ausstatten wird und trotz des schwierigen ersten Jahres in London an Kusi-Asares großes Potenzial glaube. Dieses hatte er unter anderem mit vier Toren in fünf Einsätzen für Fulhams U21 angedeutet.
Bayern hatte den Schweden im Februar 2024 für 3,5 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna verpflichtet. Im ersten Halbjahr kam der damals 16-Jährige für die U19 der Münchener zum Einsatz, rückte zur Spielzeit 2024/25 dann zum Regionalliga-Team auf. Im April 2025 debütierte er im Bundesligaspiel gegen Mainz (3:0) für Bayerns erste Mannschaft, wurde für die letzten Minuten eingewechselt.
Seinen zweiten und bis dato letzten Einsatz für das A-Team des FCB hatte Kusi-Asare dann zum Auftakt der vergangenen Bundesliga-Spielzeit gegen RB Leipzig (6:0). Gut eine Woche später wurde er an Fulham verliehen.
Die Zahlen von Jonah Kusi-Asare bei Fulham:
Einsätze
10
Spielminuten
122
Tore
0
Assists
0
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.