Millioneneinnahme für den FC Bayern: FCB-Offensivspieler geht offenbar in die Premier League

Dem Vernehmen nach hatten mehrere andere Vereine aus der Premier League zuletzt bei Kusi-Asare angeklopft. Der schwedische U21-Nationalspieler sieht die beste Perspektive aber offenbar bei Fulham, das ihn laut Sky mit einem langfristigen Vertrag ausstatten wird und trotz des schwierigen ersten Jahres in London an Kusi-Asares großes Potenzial glaube. Dieses hatte er unter anderem mit vier Toren in fünf Einsätzen für Fulhams U21 angedeutet.

Bayern hatte den Schweden im Februar 2024 für 3,5 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna verpflichtet. Im ersten Halbjahr kam der damals 16-Jährige für die U19 der Münchener zum Einsatz, rückte zur Spielzeit 2024/25 dann zum Regionalliga-Team auf. Im April 2025 debütierte er im Bundesligaspiel gegen Mainz (3:0) für Bayerns erste Mannschaft, wurde für die letzten Minuten eingewechselt.

Seinen zweiten und bis dato letzten Einsatz für das A-Team des FCB hatte Kusi-Asare dann zum Auftakt der vergangenen Bundesliga-Spielzeit gegen RB Leipzig (6:0). Gut eine Woche später wurde er an Fulham verliehen.