Millionen-Abfindung und Witz-Ablöse! Der FC Bayern bezahlt den überraschenden Wechsel von Alexander Nübel angeblich teuer

Die Münchner kassieren demnach lediglich bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten, heißt es. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister, von rund elf Millionen Euro Jahresgehalt war immer die Rede gewesen, wäre noch bis 2029 gelaufen.

Nübel soll nach Angaben der Bild gefordert haben, dass die Bayern ihm eine Entschädigung für eben jene drei Jahre Restlaufzeit zahlen. Die Summe soll die Differenz zwischen seinem Gehalt bei Besiktas und dem beim Rekordmeister sein.

Die Bayern ließen sich nun offenbar auf diesen kostspieligen Deal ein, weil der Keeper noch unbedingt vor dem Trainingsstart der Bayern am 20. Juli verkauft werden sollte. Besiktas habe zwischenzeitlich gedroht, sich doch anderweitig nach einem neuen Torhüter umzusehen, was den Druck auf Sportvorstand Max Eberl nochmal erhöht habe.