Der 29 Jahre alte Torhüter steht nach Informationen von Sky und Bild vor einem Wechsel zu Besiktas in die türkische Süper Lig. Der neue Klub von Nübel bestätigte eine prinzipielle Einigung mit dem deutschen Rekordmeister und dem Spieler bereits. Am Dienstagabend wird Nübel in Istanbul landen, am Mittwoch soll der Medizincheck erfolgen.
Millionen-Abfindung und Witz-Ablöse! Der FC Bayern bezahlt den überraschenden Wechsel von Alexander Nübel angeblich teuer
Nübel bringt den Bayern erstmal nur eine Mini-Ablöse ein
Die Münchner kassieren demnach lediglich bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten, heißt es. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister, von rund elf Millionen Euro Jahresgehalt war immer die Rede gewesen, wäre noch bis 2029 gelaufen.
Nübel soll nach Angaben der Bild gefordert haben, dass die Bayern ihm eine Entschädigung für eben jene drei Jahre Restlaufzeit zahlen. Die Summe soll die Differenz zwischen seinem Gehalt bei Besiktas und dem beim Rekordmeister sein.
Die Bayern ließen sich nun offenbar auf diesen kostspieligen Deal ein, weil der Keeper noch unbedingt vor dem Trainingsstart der Bayern am 20. Juli verkauft werden sollte. Besiktas habe zwischenzeitlich gedroht, sich doch anderweitig nach einem neuen Torhüter umzusehen, was den Druck auf Sportvorstand Max Eberl nochmal erhöht habe.
- Getty Images
Eberl beim FC Bayern im Transfer-Sommer unter Druck
2020 war Nübel als designierter Nachfolger von Manuel Neuer von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und die vergangenen drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Neuer-Kronprinz.
Eberl muss nach den teuren Sommertransfers der WM-Stars Nathaniel Brown (55 Millionen) und Ismael Saibari (50 Millionen) allerdings noch weitere Einnahmen generieren. Neben Nübel wurden bereits Daniel Peretz (Southampton/8) und Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) für zusammen rund 14 Millionen Euro verkauft. Zudem muss Eberl neue Klubs für die zuletzt verliehenen Bryan Zaragoza, Joao Palhinha und Sacha Boey finden. Bei Palhinha sprang mit Sporting Lissabon nach Tottenham angeblich der zweite aussichtsreiche Interessent ab.
Eberl steht dem Vernehmen nach unter Beobachtung des mächtigen Münchner Aufsichtsrates. Im August will das Gremium um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über die Zukunft des 52-Jährigen entscheiden. Der Vertrag von Eberl ist bis 2027 datiert, Hoeneß hatte zuletzt die Chancen einer Verlängerung auf "60:40" bezeichnet.
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