Milan will Niclas Füllkrug nicht mal für Mini-Ablöse haben: Zweitligist ist angeblich schon dran

Dem Bericht zufolge habe Milan die Möglichkeit, Füllkrug für eine Ablösesumme in Höhe von nur fünf Millionen Euro fest zu verpflichten, obwohl dessen Vertrag bei den Hammers noch bis 2028 läuft. Diese Option wollen die Rossoneri nach zahlreichen nicht überzeugenden Auftritten des 33-Jährigen aber nicht ziehen.

Eine Zukunft bei West Ham habe Füllkrug allerdings auch nicht. Der Klub steckt aktuell mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League und belegt den ersten Abstiegsplatz. Bei den Londonern kam Füllkrug aufgrund zahlreicher Verletzungen in seinen anderthalb Jahren nur selten zum Einsatz.