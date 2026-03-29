Die AC Mailand hat sich angeblich schon entschieden und will den im Winter von West Ham ausgeliehen Niclas Füllkrug im Sommer nicht fest verpflichten. Das berichtet Calciomercato. Demnach seien die Rossoneri vom ehemaligen deutschen Nationalstürmer nicht überzeugt und suchen aktuell schon wieder nach einem Angreifer für die Offensivzentrale, der Füllkrugs Rolle übernimmt.
Milan will Niclas Füllkrug nicht mal für Mini-Ablöse haben: Zweitligist ist angeblich schon dran
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Keine Zukunft für Füllkrug bei Milan und West Ham
Dem Bericht zufolge habe Milan die Möglichkeit, Füllkrug für eine Ablösesumme in Höhe von nur fünf Millionen Euro fest zu verpflichten, obwohl dessen Vertrag bei den Hammers noch bis 2028 läuft. Diese Option wollen die Rossoneri nach zahlreichen nicht überzeugenden Auftritten des 33-Jährigen aber nicht ziehen.
Eine Zukunft bei West Ham habe Füllkrug allerdings auch nicht. Der Klub steckt aktuell mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League und belegt den ersten Abstiegsplatz. Bei den Londonern kam Füllkrug aufgrund zahlreicher Verletzungen in seinen anderthalb Jahren nur selten zum Einsatz.
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Füllkrug eine interessante Option für Schalke
Der Ausweg für Füllkrug könnte dem Bericht zufolge Schalke 04 heißen. Es gebe bereits Kontakt zwischen dem Angreifer und den Königsblauen, die mit dem 40-jährigen Edin Dzeko im Sturm gerade an der Rückkehr in die Bundesliga arbeiten. Sollte S04 tatsächlich aufsteigen, sei Füllkrug eine höchst interessante Option für den Verein.
Sollte West Ham von Schalke ebenfalls nur rund fünf Millionen Euro für den Angreifer verlangen, dürfte ein Transfer für die finanziell angeschlagenen Gelsenkirchener durchaus noch darstellbar sein. Im Sommer 2024 hatte West Ham noch 27 Millionen Euro für Füllkrug an Borussia Dortmund gezahlt.
Niclas Füllkrug in der Saison 25/26 für West Ham und Milan:
- Spiele: 23
- Einsatzminuten: 842
- Tore: 1
- Assists: 0