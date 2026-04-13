Der FC Arsenal schwächelt auf der Zielgeraden der Saison. Sollte die Spielzeit für den Spitzenreiter der Premier League tatsächlich titellos enden, könnte das Trainer Mikel Arteta (44) den Job kosten.
Mikel Arteta unter Druck: Startrainer wird beim FC Arsenal schon als Nachfolger im Sommer gehandelt
Die lange Zeit in dieser Saison so souveränen Gunners kassierten in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Niederlagen. So verspielten sie ihre Titelchance im FA Cup und büßten in der Liga an Vorsprung auf Verfolger Manchester City ein. Laut Mundo Deportivo muss Arteta im Sommer nach sieben Jahren seinen Hut nehmen, sollte der Klub in Premier League und Champions League am Ende tatsächlich auch jeweils leer ausgehen.
Artetas Vertrag läuft noch bis 2027. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung ziehen sich schon länger und bei einer Saison ohne Titel werde sich die Lage "radikal ändern", heißt es.
Mundo Deportivo schreibt auch, dass Arsenals Klubführung bereits den "idealen Nachfolger" für Arteta auserkoren habe: Dessen spanischer Landsmann Cesc Fabregas (38) soll von Como 1907 nach London zurückgeholt werden. Dort spielte der Ex-Profi während seiner aktiven Laufbahn acht Jahre lang. Der Weltmeister von 2010 genieße wegen seiner erfolgreichen Arbeit in Italien und der attraktiven Spielweise Comos hohes Ansehen bei den Entscheidungsträgern.
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Cesc Fabregas steht beo Como noch bis 2028 unter Vertrag
Fabregas ist noch bis 2028 an Como gebunden. Er war im vergangenen Sommer auch als neuer Coach bei Bundesligist RB Leipzig im Gespräch und in den letzten Wochen tauchte zudem das Gerücht auf, mit dem FC Chelsea sei ein weiterer Ex-Klub an ihm interessiert.
Arsenal hat unterdessen in Englands Oberhaus nach der Heimniederlage gegen Bournemouth (1:2) noch sechs Punkte Vorsprung auf City. Allerdings haben die Skyblues noch eine Partie in der Hinterhand und am nächsten Wochenende kommt es zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der beiden Titelanwärter im Etihad Stadium.
Im Anschluss an die Heimpleite gegen die Cherries kritisierte Arteta seine Mannschaft bei TNT Sports deutlich: "Das war heute ein Schlag ins Gesicht. Es geht nun darum, welche Reaktion wir zeigen. (…) Wir haben heute eine Menge komischer Dinge getan, würde ich sagen. Wir waren weit von unserem Level entfernt."
Vor dem Kracher gegen ManCity am Sonntagnachmittag absolviert Arsenal noch das Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse gegen Sporting CP. Das Hinspiel in Lissabon ging nach einem späten Treffer von DFB-Angreifer Kai Havertz mit 1:0 an die Arteta-Elf. Sollte Arsenal sich für die Vorschlussrunde qualifizieren wartet hier der Gewinner des Duells zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona.
Mikel Artetas Bilanz als Trainer des FC Arsenal
- Spiele: 342
- Siege: 211
- Unentschieden: 58
- Niederlagen: 73
- Torverhältnis: 683:348
- Punkteschnitt: 2,02
- Titel: 3