Mikel Arteta unter Druck: Startrainer wird beim FC Arsenal schon als Nachfolger im Sommer gehandelt

Die lange Zeit in dieser Saison so souveränen Gunners kassierten in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Niederlagen. So verspielten sie ihre Titelchance im FA Cup und büßten in der Liga an Vorsprung auf Verfolger Manchester City ein. Laut Mundo Deportivo muss Arteta im Sommer nach sieben Jahren seinen Hut nehmen, sollte der Klub in Premier League und Champions League am Ende tatsächlich auch jeweils leer ausgehen.

Artetas Vertrag läuft noch bis 2027. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung ziehen sich schon länger und bei einer Saison ohne Titel werde sich die Lage "radikal ändern", heißt es.

Mundo Deportivo schreibt auch, dass Arsenals Klubführung bereits den "idealen Nachfolger" für Arteta auserkoren habe: Dessen spanischer Landsmann Cesc Fabregas (38) soll von Como 1907 nach London zurückgeholt werden. Dort spielte der Ex-Profi während seiner aktiven Laufbahn acht Jahre lang. Der Weltmeister von 2010 genieße wegen seiner erfolgreichen Arbeit in Italien und der attraktiven Spielweise Comos hohes Ansehen bei den Entscheidungsträgern.