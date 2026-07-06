Michael Olise zu Real Madrid? Teamkollege vom FC Bayern ist sich sicher: "Er bleibt"

Zuletzt hatte es jedoch das Gerücht gegeben, dass im Umfeld Olises bereits über einen Abgang aus München gesprochen werde. Der Franzose wolle unter Umständen eine neue Herausforderung, nachdem er bei Bayern bereits zweimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal gewonnen hat.

Olise, der 2024 für 55 Millionen Euro von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister kam, hat in 66 Bundesliga-Spielen für die Münchner 66 Scorerpunkte (27 Tore, 39 Assists) verzeichnet. Bei der WM in Nordamerika steht er nach fünf Spielen bei sechs Vorlagen.