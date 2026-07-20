Der FC Bayern strebt nach der nun zu Ende gegangenen WM ein "klärendes Gespräch" mit Michael Olise über dessen Zukunftspläne und eine von Vereinsseite angestrebte Vertragsverlängerung an. Das berichtet der kicker. Thema werden dann wohl auch die von der L'Equipe kolportierten Wechselgedanken des Superstars sein, die er seinen französischen Teamkollegen während der WM offenbart haben soll. Doch nicht nur das.
Michael Olise soll einen besonderen Wunsch haben: Gerät der FC Bayern in eine besondere Bredouille?
Olise will auch beim FC Bayern auf der Zehnerposition spielen
Wie der kicker weiter berichtet, dürfte noch eine weitere Diskussion auf der Agenda stehen: nämlich die Planung von Trainer Vincent Kompany mit Olise. Denn der 24-Jährige wolle auch beim FC Bayern nun nach der für ihn persönlich so erfolgreichen WM mitsamt Assist-Rekord auf der Zehnerposition spielen. Das dürfte Kompany und den Rekordmeister in eine durchaus brisante Bredouille bringen.
Denn für die Besetzung der zentralen Position hinter Harry Kane hat der FC Bayern im Sommer einerseits noch einmal viel Geld in die Hand genommen und Ismael Saibari verpflichtet. Andererseits stehen in Jamal Musiala und Serge Gnabry zwei weitere Spieler langfristig und kostspielig unter Vertrag, die dort ihre besten Leistungen zeigten.
Olise war nach einer schwachen ersten Halbzeit der Equipe Tricolore beim WM-Auftakt gegen den Senegal von der rechten Flügelposition auf die Zehnerposition rotiert und hatte anschließend dort hinter Kylian Mbappe teilweise brillante Leistungen gezeigt.
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Real Madrid lockt Olise angeblich mit Zehnerposition
Für Thierry Henry war er bei der WM "der wichtigste Spieler" Frankreichs noch vor dem Superstar von Real Madrid. "Michael ist ein Freak. Wie er Dinge wahrnimmt, ist anders als bei anderen", schwärmte Henry bei Fox Sports: "Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie er will, weil er so viel schneller im Kopf ist, dann ist er leicht genervt. Aber welch ein Spieler!"
Olise selbst hatte in einem Interview mit der L'Equipe ganz offen zugegeben, sich auf der Position im zentralen offensiven Mittelfeld am wohlsten zu fühlen. Wie der kicker berichtet, soll Real Madrid mit eben jener Position locken und versuchen Olise doch noch von einem Wechsel im Sommer zu überzeugen.
Die Mundo Deportivo berichtete jedoch zuletzt, dass die Königlichen selbst eine Verpflichtung des Ausnahmekönners intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt hätten. Sollte sich aber ein kleiner Spalt für einen Transfer öffnen, würde Präsident Florentino Perez einen Vorstoß wagen, heißt es. Dies sei aber unwahrscheinlich.
Denn wie hinlänglich bekannt ist, haben die Bayern keinerlei Interesse daran, Olise im Sommer abzugeben. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl, FCB-Boss Herbert Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach betont, dass der 24-Jährige unverkäuflich sei. Auch bei einer Summe von über 200 Millionen Euro werde man an der Säbener Straße nicht ins Grübeln kommen, so der Tenor. Zumal in dem noch bis 2029 laufenden Arbeitsvertrag des Franzosen keine Ausstiegsklausel verankert ist.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.