Michael Olise soll einen besonderen Wunsch haben: Gerät der FC Bayern in eine besondere Bredouille?

Für Thierry Henry war er bei der WM "der wichtigste Spieler" Frankreichs noch vor dem Superstar von Real Madrid. "Michael ist ein Freak. Wie er Dinge wahrnimmt, ist anders als bei anderen", schwärmte Henry bei Fox Sports: "Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie er will, weil er so viel schneller im Kopf ist, dann ist er leicht genervt. Aber welch ein Spieler!"

Olise selbst hatte in einem Interview mit der L'Equipe ganz offen zugegeben, sich auf der Position im zentralen offensiven Mittelfeld am wohlsten zu fühlen. Wie der kicker berichtet, soll Real Madrid mit eben jener Position locken und versuchen Olise doch noch von einem Wechsel im Sommer zu überzeugen.

Die Mundo Deportivo berichtete jedoch zuletzt, dass die Königlichen selbst eine Verpflichtung des Ausnahmekönners intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt hätten. Sollte sich aber ein kleiner Spalt für einen Transfer öffnen, würde Präsident Florentino Perez einen Vorstoß wagen, heißt es. Dies sei aber unwahrscheinlich.

Denn wie hinlänglich bekannt ist, haben die Bayern keinerlei Interesse daran, Olise im Sommer abzugeben. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl, FCB-Boss Herbert Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach betont, dass der 24-Jährige unverkäuflich sei. Auch bei einer Summe von über 200 Millionen Euro werde man an der Säbener Straße nicht ins Grübeln kommen, so der Tenor. Zumal in dem noch bis 2029 laufenden Arbeitsvertrag des Franzosen keine Ausstiegsklausel verankert ist.