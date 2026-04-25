Angeführt von den Superstars Michael Olise, Harry Kane und Jamal Musiala drehte der FC Bayern München einen 0:3-Pausenrückstand beim FSV Mainz am Ende noch in einen 4:3-Sieg. Nadiem Amiri zollte dem Gegner anschließend Respekt, haderte aber auch mit der eigenen Mannschaft.
"Michael Olise der beste Spieler der Welt!" Star des FSV Mainz beeindruckt von Aufholjagd der Bayern
Amiri nach Aufholjagd der Bayern sprachlos
"Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Wir haben eine unfassbare erste Halbzeit gespielt. Wir wussten, dass wir die Bayern sauer gemacht haben und was auf uns zukommt", erklärte Amiri nach der Partie bei Sky.
FCB-Coach Vincent Kompany reagierte zum Seitentausch beim Stand von 0:3 mit einem Doppelwechsel, brachte Kane und Olise, Musiala durfte kurze Zeit später ebenfalls mitwirken. Am Ende trugen sich alle drei in die Torschützenliste ein und sorgten für ein unglaubliches Finish.
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Amiri: "Michael Olise ist der beste Spieler der Welt!"
"Die Qualität, die da dann rein kommt, kann man nicht verteidigen", wusste auch Amiri die Situation einzuordnen, dennoch "dürfen wir ein 3:0 natürlich niemals hergeben. Aber ich glaube es ist das beste Beispiel, warum Bayern aktuell die beste Mannschaft der Welt ist."
Und diese vermeintlich beste Mannschaft der Welt, die in den kommenden Wochen im Halbfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain gefordert ist, hat laut Amiri auch den besten Spieler der Welt in ihren Reihen: "Michael Olise ist für mich aktuell der beste Spieler der Welt!", wie er bei DAZN bekräftigte.