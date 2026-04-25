"Michael Olise der beste Spieler der Welt!" Star des FSV Mainz beeindruckt von Aufholjagd der Bayern

"Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Wir haben eine unfassbare erste Halbzeit gespielt. Wir wussten, dass wir die Bayern sauer gemacht haben und was auf uns zukommt", erklärte Amiri nach der Partie bei Sky.

FCB-Coach Vincent Kompany reagierte zum Seitentausch beim Stand von 0:3 mit einem Doppelwechsel, brachte Kane und Olise, Musiala durfte kurze Zeit später ebenfalls mitwirken. Am Ende trugen sich alle drei in die Torschützenliste ein und sorgten für ein unglaubliches Finish.