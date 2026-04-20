Michael Olise als Vorbild? FC Bayern darf sich offenbar immer größere Hoffnung auf Transfer-Coup machen

Doch gerade eine exorbitant hohe Ablöse könnte der Knackpunkt eines potenziellen Deals zwischen den Magpies und dem FCB sein. Demnach wolle Newcastle laut BBC mit Blick auf Gordons Vertragslaufzeit (bis 2030) mindestens 80 Millionen haben, die Bayern könnten sich indes maximal 60 bis 70 Millionen Euro vorstellen. Die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Vereine könnte am Ende zu groß sein.

Vorteil Bayern: Gordon sei sich laut BBC durchaus bewusst, dass der deutsche Rekordmeister seine Fähigkeiten als Spieler sehr schätze und dementsprechend offen für einen Wechsel in die Bundesliga. Auch deshalb bewerten Insider die Chancen auf einen Gordon-Wechsel zum FCB als durchaus gut.

Sky hatte am vergangenen Montag berichtet, dass die Münchner auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel, der gleichzeitig auch in der Sturmspitze für Kane spielen kann, "sehr konkrete" Gespräche mit Gordons Lager führen. Der dribbelstarke und pfeilschnelle Offensivspieler sei der "absolute Wunschkandidat" für die vakanten Positionen in der Bayern-Offensive, hieß es.

Neben den Bayern gelten auch der FC Arsenal und der FC Liverpool als potenzielle Abnehmer. Transferinsider Fabrizio Romano hatte zuvor berichtet, dass die Magpies sogar mindestens einen Topspieler abgeben müssten, um Sanktionen aufgrund des Financial Fairplays zu umgehen. Neben Gordon gelten diesbezüglich auch Bruno Guimaraes und Sandro Tonali als potenzielle Verkaufskandidaten.