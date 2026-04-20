Auf dem Platz ist Michael Olise seit Tag eins unverzichtbar für den FC Bayern. Nach seinem Wechsel von Crystal Palace nach München entwickelte er sich zu einem der besten Flügelspieler der Welt. Und dies hat offenbar auch indirekt Einfluss auf einen möglichen Transfer von Anthony Gordon zum deutschen Rekordmeister.
Michael Olise als Vorbild? FC Bayern darf sich offenbar immer größere Hoffnung auf Transfer-Coup machen
Anthony Gordon kann sich Wechsel zum FC Bayern wohl auch wegen Olise vorstellen
Wie der Transferinsider Sacha Tavolieri, der bereits frühzeitig vom Interesse der Münchner am Offensivspieler von Newcastle United berichtetet hatte, behauptet, habe Olises Entwicklung in München dafür gesorgt, dass auch Gordon einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüber stehe.
Demnach sehe Gordon wegen Olises schneller Anpassung in Deutschland und dessen Leistungen einen Wechsel zum FC Bayern als "logischen nächsten Schritt" in seiner Karriere an. Darüber hinaus rechne Newcastle United mittlerweile sogar mit einem Abgang Gordons und suche bereits nach Ersatz.
Nach Angaben Tavolieris werde es in den kommenden Wochen weitere Treffen zwischen Bayern-Verantwortlichen und dem Management des Spielers geben, um die persönlichen Grundlagen einer Zusammenarbeit (Gehalt, Vertragsdauer etc.) auszuloten. Eine genaue Ablösesumme sei zwischen den Klubs noch kein explizites Thema gewesen, Gespräche diesbezüglich befänden sich erst in der Anfangsphase.
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FC Bayern angeblich schon in "sehr konkreten" Gesprächen mit Anthony Gordon
Doch gerade eine exorbitant hohe Ablöse könnte der Knackpunkt eines potenziellen Deals zwischen den Magpies und dem FCB sein. Demnach wolle Newcastle laut BBC mit Blick auf Gordons Vertragslaufzeit (bis 2030) mindestens 80 Millionen haben, die Bayern könnten sich indes maximal 60 bis 70 Millionen Euro vorstellen. Die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Vereine könnte am Ende zu groß sein.
Vorteil Bayern: Gordon sei sich laut BBC durchaus bewusst, dass der deutsche Rekordmeister seine Fähigkeiten als Spieler sehr schätze und dementsprechend offen für einen Wechsel in die Bundesliga. Auch deshalb bewerten Insider die Chancen auf einen Gordon-Wechsel zum FCB als durchaus gut.
Sky hatte am vergangenen Montag berichtet, dass die Münchner auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel, der gleichzeitig auch in der Sturmspitze für Kane spielen kann, "sehr konkrete" Gespräche mit Gordons Lager führen. Der dribbelstarke und pfeilschnelle Offensivspieler sei der "absolute Wunschkandidat" für die vakanten Positionen in der Bayern-Offensive, hieß es.
Neben den Bayern gelten auch der FC Arsenal und der FC Liverpool als potenzielle Abnehmer. Transferinsider Fabrizio Romano hatte zuvor berichtet, dass die Magpies sogar mindestens einen Topspieler abgeben müssten, um Sanktionen aufgrund des Financial Fairplays zu umgehen. Neben Gordon gelten diesbezüglich auch Bruno Guimaraes und Sandro Tonali als potenzielle Verkaufskandidaten.
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Anthony Gordon bei Newcastle United aus dem Kader gestrichen?
Gordon wechselte im Januar 2023 für rund 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton nach Newcastle. Dort gewann er im Vorjahr den Carabao Cup und ist im Team von Eddie Howe absoluter Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Saison kommt er auf 17 Tore und fünf Vorlagen in 46 Pflichtspielen, von den 17 Toren waren allerdings neun verwandelte Elfmeter.
Bei der 1:2-Niederlage der Magpies am vergangenen Wochenende gegen den AFC Bournemouth fehlte Gordon überraschend im Kader von Trainer Eddie Howe. Offiziell wegen einer kleinen Blessur, aber der Telegraph vermutet auch eine disziplinarische Maßnahme des Coaches. Howe hatte Tags zuvor angekündigt nur auf Spieler setzen zu wollen, "die sich voll und ganz für den Verein engagieren". Wenige Stunden später fehlte Gordons Name im Aufgebot.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.