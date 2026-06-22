Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung für den Austragungsort Philadelphia steht das WM-Duell zwischen Frankreich und dem Irak laut eines Berichts von CBS vor einer kurzfristigen Absage oder Verschiebung. Demnach droht das geplante Fußballfest im Lincoln Financial Field durch eine extreme Wetterfront jäh gestoppt zu werden. Die Meteorologen zeichnen ein düsteres Szenario für die kommenden Stunden.
Meteorologen zeichnen ein düsteres Szenario! Macht erstmals bei einem WM-Spiel das Wetter einen Strich durch die Rechnung?
So wird explizit davor gewarnt, dass sich mehrere Gewittersysteme zu einem schweren Unwetter mit "zerstörerischen Winden, heftigen Blitzen und der Gefahr vereinzelter Tornados" entwickeln könnten. Ein solches Risikoszenario macht eine sichere Durchführung eines sportlichen Großereignisses unter freiem Himmel im Grunde unmöglich, da die Sicherheit aller Beteiligten auf den Rängen und auf dem Rasen oberste Priorität genießt.
Darüber hinaus wird mit Starkregen und Sturzfluten gerechnet. Die logistischen Konsequenzen für die gesamte Region rund um Philadelphia sind bereits jetzt spürbar.
- AFP
Findet Frankreich vs. Irak statt?
Neben Beeinträchtigungen im Flugverkehr, die auch die Abreisepläne der Mannschaften nach dem Abpfiff durcheinanderwirbeln könnten, wackelt das gesamte Rahmenprogramm der FIFA in der Stadt. Die Konsequenz der aktuellen Warnstufen betrifft nicht nur das Stadion selbst: Auch Outdoor-Aktivitäten wie das Public Viewing im Lemon Hill Park könnten verschoben oder abgesagt werden. Für die tausenden französischen und irakischen Anhänger, die das Gelände um das Stadion ohne Ticket in eine Partymeile verwandeln wollten, ist dies eine bittere Nachricht.
Für den sportlichen Ablauf des Turniers verkäme eine Absage oder Verlegung zu einem großen Problem. Der Terminkalender der Endrunde ist extrem eng getaktet, Ausweichtermine im laufenden Betrieb der Gruppenphase sind kaum vorhanden. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps und sein Team müssen sich also auf eine lange Hängepartie einstellen.
Irak muss nach Klatsche reagieren
Der Anpfiff der Partie ist für 23 Uhr deutscher Zeit geplant. Für beide Mannschaften ist es das zweite Gruppenspiel.
Frankreich gewann zum Auftakt mit 3:1 dank zweier Tore von Kylian Mbappe gegen Senegal. Für den Irak setzte es dagegen eine 1:4-Klatsche gegen Norwegen. Bei einer weiteren Niederlage müsste der Irak die Heimreise antreten.