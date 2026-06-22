Meteorologen zeichnen ein düsteres Szenario! Macht erstmals bei einem WM-Spiel das Wetter einen Strich durch die Rechnung?

So wird explizit davor gewarnt, dass sich mehrere Gewittersysteme zu einem schweren Unwetter mit "zerstörerischen Winden, heftigen Blitzen und der Gefahr vereinzelter Tornados" entwickeln könnten. Ein solches Risikoszenario macht eine sichere Durchführung eines sportlichen Großereignisses unter freiem Himmel im Grunde unmöglich, da die Sicherheit aller Beteiligten auf den Rängen und auf dem Rasen oberste Priorität genießt.

Darüber hinaus wird mit Starkregen und Sturzfluten gerechnet. Die logistischen Konsequenzen für die gesamte Region rund um Philadelphia sind bereits jetzt spürbar.