"Menschlich sehr enttäuscht!" Deutliche Kritik an DFB-Star nach Elfmeterschießen bei der WM gegen Paraguay

"Ich fand, das war eine ganz blöde Vorstellung unserer Jungs. Da ist ein Spieler dabei, von dem ich wirklich menschlich sehr enttäuscht bin", erklärte die 48-Jährige im Podcast Kerners11. "Weil es offensichtlich eine Reaktion gab, die zeigte, dass er nicht den Elfmeter schießen will und wenn sich jemand offensichtlich da rausnimmt und keine Verantwortung übernimmt, was ich so nicht erwartet hätte."

Van Almsick bestätigte auf Nachfrage von Johannes B. Kerner, dass sie damit den ehemaligen Bayern-Profi meinte: "Das war für mich die Kirsche auf der Torte. Das hat ganz, ganz viel über die Mannschaft ausgesagt. Ich finde, man muss kritikfähig sein. Das ist das, was mich am meisten an unserer Gesellschaft, aber auch jetzt bei unserer Fußball-WM oder den Spielen unserer Nationalmannschaft ärgert. Kritikfähig zu sein und Verantwortung zu übernehmen."

Es ginge van Almsick nicht darum, "dass keiner Fehler machen darf. Es geht darum, zu seinen Fehlern zu stehen. Jeder darf Fehler machen. Dann kann man sagen, es tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden. (...) Aber es war ja fast eine Verweigerung oder nach Spielende nicht mal in der Lage zu sein, zu sagen, es tut mir leid... dass das so schwierig ist, hätte ich nie gedacht."