Das blamable Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist mittlerweile bereits ein paar Wochen her, dennoch schlägt die Niederlage nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay immer noch hohe Wellen. Nun gab es von der ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick erneut Kritik - vor allem gegen Leon Goretzka.
"Menschlich sehr enttäuscht!" Deutliche Kritik an DFB-Star nach Elfmeterschießen bei der WM gegen Paraguay
"Tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden!"
"Ich fand, das war eine ganz blöde Vorstellung unserer Jungs. Da ist ein Spieler dabei, von dem ich wirklich menschlich sehr enttäuscht bin", erklärte die 48-Jährige im Podcast Kerners11. "Weil es offensichtlich eine Reaktion gab, die zeigte, dass er nicht den Elfmeter schießen will und wenn sich jemand offensichtlich da rausnimmt und keine Verantwortung übernimmt, was ich so nicht erwartet hätte."
Van Almsick bestätigte auf Nachfrage von Johannes B. Kerner, dass sie damit den ehemaligen Bayern-Profi meinte: "Das war für mich die Kirsche auf der Torte. Das hat ganz, ganz viel über die Mannschaft ausgesagt. Ich finde, man muss kritikfähig sein. Das ist das, was mich am meisten an unserer Gesellschaft, aber auch jetzt bei unserer Fußball-WM oder den Spielen unserer Nationalmannschaft ärgert. Kritikfähig zu sein und Verantwortung zu übernehmen."
Es ginge van Almsick nicht darum, "dass keiner Fehler machen darf. Es geht darum, zu seinen Fehlern zu stehen. Jeder darf Fehler machen. Dann kann man sagen, es tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden. (...) Aber es war ja fast eine Verweigerung oder nach Spielende nicht mal in der Lage zu sein, zu sagen, es tut mir leid... dass das so schwierig ist, hätte ich nie gedacht."
Verweigerte Goretzka seinen Elfmeter gegen Paraguay?
Anlass der Kritik ist eine Szene während des Elfmeterschießens. Nach den ersten beiden vergebenen Elfmetern stand das deutsche Team bereits mit dem Rücken zur Wand, ehe der erste Fehlschuss Paraguays noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Nach dem kurzen Jubel im Mittelkreis übernahm Kapitän Joshua Kimmich, der seinen eigenen Versuch als zweiter deutscher Schütze souverän verwandelt hatte, das Kommando.
Der Kapitän ging die verbliebenen Profis einzeln durch, um die weitere Reihenfolge festzulegen. Durch das Mikrofon der sogenannten Spidercam waren die Worte Kimmichs im TV-Signal dabei deutlich zu hören.
"Nene acht?", fragte Kimmich zunächst in die Runde und bestimmte den nickenden Nathaniel Brown als potenziellen achten Schützen. Direkt im Anschluss richtete sich der Kapitän an den erfahrenen Goretzka und fragte: "Oder Leon, du?" Vom 31-jährigen Routinier kam in diesem Moment jedoch keinerlei Signal der Bereitschaft. Stattdessen pustete Goretzka kurz die Backen auf und schien mit dem Kopf eher abzuwiegeln.
Auch Hummels übt Kritik an Goretzka
Kritik hatte es deshalb auch bereits von Weltmeister Mats Hummels gegeben. Dass anstelle von beispielsweise Goretzka mit Jonathan Tah ein Innenverteidiger den sechsten DFB-Elfmeter schießen musste und letztlich entscheidend vergab, ärgerte den ehemaligen Verteidiger bei MagentaTV: "Der hat noch nie einen Elfmeter geschossen in seiner Karriere. Dass er den schießen muss, weil eben alle anderen nicht mehr wollen, ist leider auch irgendwo bezeichnend.
Hummels zog zum Vergleich dann ein Beispiel aus seiner eigenen Karriere heran und erinnerte sich an das Viertelfinale der EM 2016 gegen Italien, das er mit Deutschland im Elfmeterschießen gewinnen konnte. "Da bin ich nach einer Minute circa zum Trainer (Joachim Löw, d. Red.) hin und habe ihm gesagt, dass ich schieße. Da meinte er: 'Mats, wir haben schon fünf'", so der 37-Jährige. "Wir hatten so viele Leute, die bereit waren, an den Punkt zu gehen."
Hummels übernahm seinerzeit den sechsten Elfmeter des DFB-Teams und musste verwandeln, um seine Mannschaft im Rennen zu halten. "Man kann da als Depp rausgehen. Ich stand da und hatte einen Elfmeter gegen Buffon, bei dem ich wusste: Wenn ich den verschieße, fliegen wir raus. Da haben mir auch die Knie geschlottert, aber das darf man halt nicht nach außen zeigen, sondern man geht hin und macht es trotzdem."
Tah habe "wenigstens den Mut gehabt, sich da hin zu stellen", machte Hummels dem Bayern-Verteidiger überhaupt keinen Vorwurf. "Ich fand es ein bisschen schade, dass wir es nicht hinbekommen haben, dass mehrere Leute mit vollster Überzeugung dabei sind."
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