"Menschen schwärmen, wie viel Spaß es macht": Max Eberl nennt das Besondere an Saison des FC Bayern

Den ersten Titelgewinn hat der FCB schon perfekt gemacht. Max Eberl verrät, was ihm noch besonders gut in dieser Saison gefallen hat.
Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich mit der Entwicklung des deutschen Rekordmeisters in dieser Spielzeit äußerst zufrieden gezeigt.
"Bisher spielen wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Saison", sagte Eberl vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg bei Sky. "Über die ganzen Rekorde brauche ich jetzt gar nicht zu sprechen", ergänzte er. Die Bayern haben unter anderem schon eine Bestmarke für die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison aufgestellt. Vor dem Duell mit Wolfsburg standen sie bei 116 Treffern.
Bayern hat noch die Chance auf das Double
"Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wir sind deutscher Meister, waren im Champions-League-Halbfinale und haben auf Augenhöhe gegen die beste Mannschaft in Europa gespielt. Und wir stehen seit langer Zeit mal wieder im Pokalfinale, das wir gewinnen wollen", zählte Eberl auf.
Im Pokalfinale geht es für die Münchner in zwei Wochen im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart. Dort könnten die Bayern mit einem Sieg den Double-Gewinn feiern.
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Max Eberl: "Menschen schwärmen, wie viel Spaß es macht"
Neben den sportlichen Erfolgen, die die Bayern in dieser Saison vorweisen können, freut Eberl aber noch eine andere Sache ganz besonders: "Was auch ein Soft Fact ist: Wie viele Menschen schwärmen, wie viel Spaß es macht, Bayern-Spiele zu gucken. Sie waren nie Bayern-Fan, schauen uns aber gerne, weil es Fußball ist, wie man sich ihn wünscht", sagte er am Samstag.
"Dafür bekommt man keinen Pokal, aber es zählt auch", fügt er hinzu.
Der Spielplan des FC Bayern:
09.05., 18.30 Uhr: Wolfsburg - FC Bayern
16.05., 15.30 Uhr: FC Bayern - Köln
23.05., 20 Uhr: FC Bayern - Stuttgart
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.