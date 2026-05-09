"Menschen schwärmen, wie viel Spaß es macht": Max Eberl nennt das Besondere an Saison des FC Bayern

"Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wir sind deutscher Meister, waren im Champions-League-Halbfinale und haben auf Augenhöhe gegen die beste Mannschaft in Europa gespielt. Und wir stehen seit langer Zeit mal wieder im Pokalfinale, das wir gewinnen wollen", zählte Eberl auf.

In der vergangenen Woche war für den FCB in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain Schluss: Nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel reichte den Franzosen beim 1:1 im Rückspiel in der Allianz Arena ein frühes Tor von Ousmane Dembele zum Weiterkommen ins Endspiel, das in Budapest ausgetragen wird.

Im Pokalfinale geht es für die Münchner in zwei Wochen im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart. Dort könnten die Bayern mit einem Sieg den Double-Gewinn feiern.