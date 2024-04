Meisterrunde in der Schweiz: Wie wird in der Championship Group der Meister der Super League ausgespielt? Modus, Playoffs, Absteiger, Relegation Group und Spielplan

In der Schweizer Super League gibt es seit der Saison 2023/24 einen neuen Modus. GOAL erklärt die wichtigsten Details dazu.

In der Schweiz kommt seit der Saison 2023/24 ein neuer Modus zum Einsatz. Die zwölf Teams aus der Super League werden nach 33 Spieltagen in zwei Gruppen aufgeteilt: Die sechs bestplatzierten Mannschaften nehmen an der Meisterrunde, der sogenannten Championship Group, teil. Die Klubs auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen in der Relegation Group gegen den Abstieg.

Die Punkte werden dabei nicht geteilt. Jede Mannschaft nimmt also exakt die Anzahl an Zählern in die finale Phase der Saison mit, die sie an den ersten 33 Spieltagen gesammelt hat.

GOAL gibt Euch im Folgenden einige wichtige Informationen zum Modus der Meister- und Abstiegsrunde in der Schweiz.